Эксперт рассказал россиянам, как выбрать настоящий шоколад

Эксперты Росконтроля в ходе проверки определили самый качественный темный шоколад в России, однако он оказался не самым вкусным. Об этом сообщается в материалах проведенной экспертной оценки.

Своим мнением по поводу того, есть ли на российском рынке хороший настоящий шоколад, где доля какао более 50%, с нами поделился ректор Московского государственного университета пищевых производств Михаил Балыхин.

«Конечно! Крупные кондитерские фабрики, имеющие специализированные цеха по производству шоколада, выпускают высококачественный горький шоколад с содержанием какао более 60%. Например, концерн «Объединенные кондитеры», куда входят концерн «Бабаевский», кондитерская фабрика «Красный Октябрь», ОАО «Рот-Фронт», кондитерская фабрика «Славянка», кондитерская фабрика «АККОНД» и другие», — сообщил ректор МГУПП Федеральному агентству новостей.

Михаил Балыхин рассказал об особенностях производства шоколада.

«Основным сырьем для производства шоколада являются какао-бобы, это импортное сырье. Предприятия стараются закупать высококачественные какао-бобы (Америка, Бразилия, Африка и другие). Оборудованием полного цикла оснащены, в основном, только крупные предприятия, так как это дорогое и энергоемкое импортное оборудование», — рассказал эксперт.

Михаил Балыхин заявил, что такое оборудование позволяет полностью отделить примеси от какао-бобов.

«При термической обработке удаляется излишняя влага, летучие кислоты. При дроблении обжаренных какао-бобов используется специальное технологическое оборудование, которое позволяет получить выровненный гранулометрический состав какао-крупки и высокодисперсный полуфабрикат какао-тертого и шоколадной массы», — добавил собеседник ФАН.

Эксперт рассказал, в каком шоколаде должна быть доля какао менее 50%.

«Если мы говорим о горьком шоколаде, то какао-продуктов должно быть не менее 56 %, его выпускают крупные как отечественные, так и зарубежные компании, если содержание меньше, то это тоже настоящий шоколад, другой рецептуры. Например, молочный шоколад по рецептуре может содержать не менее 25% какао продуктов», — объяснил Михаил Балыхин.

Ректор дал понять, как отличить настоящий шоколад от суррогатов.

«Прежде всего, есть ГОСТ на шоколад, в котором четко прописана рецептура на основные виды шоколада, поэтому, в первую очередь, надо смотреть на состав продукта. Также необходимо обращать внимание на следующие параметры: он должен быть хрупким на излом, равномерно таять в полости рта, должен быть однородным по составу, без комков, и иметь равномерную по окрасу глянцевую поверхность», — добавил эксперт.

Михаил Балыхин рассказал сколько должен стоить шоколад при различных вариантах производства на российском рынке.

«Следует добавить, что если предприятие само перерабатывает какао бобы, то стоимость шоколада будет не менее 120 руб на полке, если производитель закупает переработанную какао-массу, то около 250 руб», — резюмировал ректор.

Напомним, что сегодня отмечается Всемирный день шоколада. Первыми этот праздник начали праздновать вот Франции, а затем праздник завоевал большую популярность и в других странах Европы.