Путин заявил о готовности РФ участвовать в проекте Панамского канала XXI века

Москва, 11 июля. Российские компании могут принять участие в создании межокеанского железнодорожного коридора, заявил президент РФ Владимир Путин после переговоров с лидером Боливии Эво Моралесом.

По словам Путина, Россия готова подключиться к инфраструктурным проектам в Боливии, например, поучаствовать в расширении международного аэропорта в городе Санта-Крусе, на основе которого в будущем может быть создан крупный логистический центр, а также в строительстве межокеанского железнодорожного коридора.

Путин отметил также, что на рынке Боливии очень популярны автомобили российского автопрома, а предприятия РФ помогут переводить боливийский парк грузового и пассажирского транспорта на газомоторное топливо.

Планируется, что центральный межокеанский железнодорожный коридор объединит бразильский порт Сантос на берегу Атлантики с перуанским Ило в Тихом океане и пройдет через боливийские территории.

Моралес назвал его Панамским каналом XXI века. По словам президента Боливии, его планируется открыть в 2023 году. Протяженность коридора составит 3 тыс. 360 км, пишет ТАСС.