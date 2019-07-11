В ЛНР опасаются последствий плана Киева построить в Станице Луганской «хрустальный мост»

Луганск, 11 июля. Любые попытки каких-то действий Украины в районе моста в Станице Луганской, на участке разведения, будут восприниматься со стороны ЛНР как акт агрессии и попытка захвата этой территории.

Об этом в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил министр иностранных дел ЛНР, уполномоченный представитель республики на минских переговорах Владислав Дейнего.

По его словам, все попытки каких-то действий со стороны Украины в районе моста в Станице Луганской «похожи на какую-то игру».

«В течение двух лет они [украинские власти] отказываются согласовать ремонт моста по проекту Международного Красного Креста. Два года этот проект лежит и никакого сдвига нет — и тут вдруг они загорелись тем, что готовы построить свой мост. Судя по той цифре, которая озвучена в СМИ — 60 млн евро, — это явно новый мост, возможно, даже хрустальный. Поэтому все это больше похоже на какие-то сказки», — пояснил Дейнего.

При этом он отметил: если украинская сторона начнет в одностороннем порядке ремонт моста, это будет явным нарушением договоренностей, достигнутых в Минске, и режима участка разведения сил и средств, которое было достигнуто с таким трудом.

«Если Украина будет предпринимать какие-то шаги в одностороннем порядке в отношении ремонта моста или в отношении каких-то других объектов внутри участка разведения — это будет опять обострение и будет восприниматься нами как агрессия со стороны Украины», — сказал министр иностранных дел ЛНР.

Также он рассказал, что на переговорах в Минске представителям ЛНР так и не удалось получить ответ на вопрос, что же это за проект.

«Никто не мог нам вразумительно рассказать: есть ли он в природе, что он предусматривает, — сказал Дейнего. — Единственное, что мы услышали – это такие обтекаемые фразы: «Все будет очень хорошо, очень красиво, и все будут довольны».

При этом Дейнего отметил, что власти ЛНР имеют реальные опасения касательно возможного захвата территории со стороны ВСУ в районе Станицы Луганской.

«Говорить о том, что есть какие-то осязаемые вещи за теми словами, которые сейчас тиражируются украинскими СМИ и украинскими политиками… Очень мало веры этим словам. А реальные опасения у нас есть. Они основываются на том, что происходило в районе населенного пункта Золотое, на участке разведения Золотое.