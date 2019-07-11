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Новороссия

В ЛНР опасаются последствий плана Киева построить в Станице Луганской «хрустальный мост»

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Владислав Дейнего

Луганск, 11 июля. Любые попытки каких-то действий Украины в районе моста в Станице Луганской, на участке разведения, будут восприниматься со стороны ЛНР как акт агрессии и попытка захвата этой территории.

Об этом в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил министр иностранных дел ЛНР, уполномоченный представитель республики на минских переговорах Владислав Дейнего.

По его словам, все попытки каких-то действий со стороны Украины в районе моста в Станице Луганской «похожи на какую-то игру». 

«В течение двух лет они [украинские власти] отказываются согласовать ремонт моста по проекту Международного Красного Креста. Два года этот проект лежит и никакого сдвига нет — и тут вдруг они загорелись тем, что готовы построить свой мост.

Судя по той цифре, которая озвучена в СМИ — 60 млн евро, — это явно новый мост, возможно, даже хрустальный. Поэтому все это больше похоже на какие-то сказки», — пояснил Дейнего.

При этом он отметил: если украинская сторона начнет в одностороннем порядке ремонт моста, это будет явным нарушением договоренностей, достигнутых в Минске, и режима участка разведения сил и средств, которое было достигнуто с таким трудом. 

«Если Украина будет предпринимать какие-то шаги в одностороннем порядке в отношении ремонта моста или в отношении каких-то других объектов внутри участка разведения — это будет опять обострение и будет восприниматься нами как агрессия со стороны Украины», — сказал министр иностранных дел ЛНР.

Власти ЛНР опасаются захвата территорий ВСУ со стороны Станицы Луганской

Также он рассказал, что на переговорах в Минске представителям ЛНР так и не удалось получить ответ на вопрос, что же это за проект.

«Никто не мог нам вразумительно рассказать: есть ли он в природе, что он предусматривает, — сказал Дейнего. — Единственное, что мы услышали – это такие обтекаемые фразы: «Все будет очень хорошо, очень красиво, и все будут довольны».

При этом Дейнего отметил, что власти ЛНР имеют реальные опасения касательно возможного захвата территории со стороны ВСУ в районе Станицы Луганской. 

«Говорить о том, что есть какие-то осязаемые вещи за теми словами, которые сейчас тиражируются украинскими СМИ и украинскими политиками… Очень мало веры этим словам. А реальные опасения у нас есть. Они основываются на том, что происходило в районе населенного пункта Золотое, на участке разведения Золотое.

КПП «Станица Луганская»

Там украинские подразделения за время, прошедшее с момента, подчеркну, удавшегося в октябре 2016 года разведения по сегодняшний день, продвинулись вперед, заняли не только старые свои позиции, с которых их отводили в 2016 году, но и ту территорию, которую контролировали мы в 2016 году. И там этот процесс реально показывает истинные намерения Украины, ее ответственность за принятые решения», — пояснил Владислав Дейнего.

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