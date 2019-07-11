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Скабееву рассмешило предложение Зеленского люстрировать Порошенко

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Скабееву рассмешило предложение Зеленского люстрировать Порошенко

Москва, 11 июля. Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала предложение президента Украины Владимира Зеленского люстрировать бывшего президента страны Петра Порошенко и всех его топ-чиновников.

Зеленский отметил, что новое руководство Украины обвиняют в том, что оно хочет отменить люстрацию. Для того, чтобы доказать, что это не так, Зеленский принял решение ее усилить. Президент Украины предложил «навсегда лишить возможности управлять государством» всех, кто находился у власти с 2014 года.

Зеленский признался, что после общения с чиновниками разных уровней со всех уголков страны у него «не хватает цензурных слов». По словам президента Украины, всем представителям власти «фиолетово», их не волнуют судьбы украинцев.

Скабееву рассмешило решение Зеленского. Она отметила, что каждый новый президент Украины начинает с того, что люстрирует предыдущего. Телеведущая добавила, что решение Зеленского отстранить от власти чиновников времен Порошенко было ожидаемым.

«Мы этого ждали, Владимир. Каждый новый президент Украины желает люстрировать предыдущего. Так и живут», — написала Скабеева в своем telegram-канале.

Согласно предложенным Зеленским поправкам в закон «Об очищении власти», под люстрацию могут попасть не только Порошенко, но все члены Рады и правительства, генпрокурор, главы СБУ, СНБО, антимонопольного комитета, фискальной и таможенной службы, а также руководство оборонных предприятий Украины.

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