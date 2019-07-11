Таможенников «Домодедово» обвинили в получении взяток при декларировании валюты

Москва, 11 июля. 10 сотрудникам таможни столичного аэропорта «Домодедово» предъявили обвинение в получении взяток при декларировании валюты и других предметов, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

По версии следствия, 10 сотрудников аэропорта совершили 6 преступлений. 10 таможенникам предъявлено обвинение по статье «Получение взятки». Уточняется, что среди фигурантов дела числятся восемь инспекторов, а также замначальников отделов специальных таможенных процедур №3 и № 4 таможни «Домодедово» Константин Баграев и Олег Шевченко.

«Обвиняемые с ноября 2018 по март 2019 года получали взятки в размере от 1 тысячи долларов до 3 тысяч долларов от лиц, уличенных в нарушении установленных правил декларирования валюты и иных предметов», — сообщили в Следственном комитете РФ.

Ранее стало известно, что начальник управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Олег Гроо взят под стражу в рамках расследования дела о получении взятки в размере четыре миллиона рублей.