Петров день: история, традиции и приметы, ночь бесчинств, что нельзя делать 12 июля

Православные христиане завершают Петровский пост и готовятся отметить важный праздник — День святых апостолов Петра и Павла, чрезвычайно почитаемых на Руси. Петров день важен и в народном календаре, с праздником связаны различные приметы, традиции и запреты.

Когда отмечается Петров день в 2019 году

Русская православная церковь и другие церкви, живущие по юлианскому календарю, всегда отмечают День Петра и Павла 12 июля. Западные христиане чтят память этих святых 29 июня.

История праздника

День Петра и Павла отмечается в память этих апостолов, учеников Иисуса Христа. Согласно преданию, Петра и Павла казнили в один день, поэтому их вспоминают вместе.

Апостол Петр (по-гречески «камень») считается первым учеником Христа. Петр почитается как создатель христианской церкви и первый папа римский. Согласно легенде, он охраняет ворота рая, поэтому его иногда изображают с ключами.

По преданию Петр принял мученическую смерть в 67 году при римском императоре Нероне, ненавидящем христиан. Апостола уговорили уйти из Рима ради спасения своей жизни, но по дороге он увидел своего учителя — Христа — и, вдохновленный видением, вернулся, был схвачен и казнен. Согласно легенде, Петра распяли вниз головой по его просьбе — апостол не хотел соперничать с Христом даже в смерти.

Апостол Павел никогда не видел Иисуса в земной жизни. Павел был из другого сословия — римский гражданин, язычник, ненавистник христиан. Однако, лицезрев воскресшего Христа, Павел уверовал, стал епископом и понес слово божие в Малую Азию и на Балканы.

Согласно легенде, Павел оказался в Риме незадолго до гибели Петра. По приказу Нерона Павла арестовали как христианина и после пыток казнили. Однако, поскольку Павел был римским гражданином, ему досталась более почетная по тем временам казнь — ему отрубили голову как раз в тот день, когда был распят Петр.

Праздник также связывают с перенесением мощей Петра и Павла, которое состоялось в Риме 29 июня 258 года (12 июля по юлианскому календарю).

День Петра и Павла и Петровский пост

Петровский пост завершается 11 июля. Если День Петра и Павла приходится на среду или пятницу (как в 2019 году), то в праздничный день пост еще действует, то есть нельзя употреблять в пищу мясные и молочные продукты, а также яйца. Разрешается горячая постная пища с растительным маслом, рыба и морепродукты, а также вино.

Народные обычаи, приметы и поговорки

На Руси святых Петра и Павла очень чтили, так что их имена даже сливались в одно слово — Петры-Павлы. Праздновать Петров день, или Петровки, начинали в ночь на 12 июля. Это была ночь розыгрышей и даже бесчинств, которые церковь и светские власти всячески порицали.

В народном календаре Петров день — это «макушка лета», жара, расцвет природы, сенокос, летние свадьбы, гуляния, купания, прыжки через костер и т. д.

Ночь накануне праздника и сам Петров день — это было время массовых гуляний молодежи с кострами, хороводами и менее невинными забавами, наподобие обмазывания дегтем ворот соседей, поджогов инвентаря и так далее.

В это время еще продолжались купальские забавы: девушки выбирали себе «суженого», вместе с которым купались, прыгали через костер, гуляли до рассвета... Считается, что на Петров день русалки и водяные так крепко спят на дне водоемов, что купаться можно безбоязненно.

На Руси Петру молились об исцелении от разных болезней, в том числе от безумия. Также Петра просили помочь в рыбной ловле (до встречи с Иисусом Петр был рыбаком). По этой же причине на Петров день принято готовить и есть рыбу.

На Петров день девушки по традиции умываются из трех ключей (родников) «петровой водичкой». Этот обряд считался незаменимым для привлечения здоровья, красоты и хорошего мужа.

Поговорки на Петров день:

— Петр-Павел день убавил. — Петр лето начинает, а Илья (2 августа) — кончает. — Петр — макушка лета, жди сорок жарких дней. — Петр-Павел жару прибавил. — Петровки холодные — год голодный. — На Петров день — жара, на Рождество — мороз.

Что нельзя делать на Петров день