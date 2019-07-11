Петров день: история, традиции и приметы, ночь бесчинств, что нельзя делать 12 июля

Православные христиане завершают Петровский пост и готовятся отметить важный праздник — День святых апостолов Петра и Павла, чрезвычайно почитаемых на Руси. Петров день важен и в народном календаре, с праздником связаны различные приметы, традиции и запреты.
Когда отмечается Петров день в 2019 году
Русская православная церковь и другие церкви, живущие по юлианскому календарю, всегда отмечают День Петра и Павла 12 июля. Западные христиане чтят память этих святых 29 июня.
История праздника
День Петра и Павла отмечается в память этих апостолов, учеников Иисуса Христа. Согласно преданию, Петра и Павла казнили в один день, поэтому их вспоминают вместе.
Апостол Петр (по-гречески «камень») считается первым учеником Христа. Петр почитается как создатель христианской церкви и первый папа римский. Согласно легенде, он охраняет ворота рая, поэтому его иногда изображают с ключами.
По преданию Петр принял мученическую смерть в 67 году при римском императоре Нероне, ненавидящем христиан. Апостола уговорили уйти из Рима ради спасения своей жизни, но по дороге он увидел своего учителя — Христа — и, вдохновленный видением, вернулся, был схвачен и казнен. Согласно легенде, Петра распяли вниз головой по его просьбе — апостол не хотел соперничать с Христом даже в смерти.
Апостол Павел никогда не видел Иисуса в земной жизни. Павел был из другого сословия — римский гражданин, язычник, ненавистник христиан. Однако, лицезрев воскресшего Христа, Павел уверовал, стал епископом и понес слово божие в Малую Азию и на Балканы.
Согласно легенде, Павел оказался в Риме незадолго до гибели Петра. По приказу Нерона Павла арестовали как христианина и после пыток казнили. Однако, поскольку Павел был римским гражданином, ему досталась более почетная по тем временам казнь — ему отрубили голову как раз в тот день, когда был распят Петр.
Праздник также связывают с перенесением мощей Петра и Павла, которое состоялось в Риме 29 июня 258 года (12 июля по юлианскому календарю).
День Петра и Павла и Петровский пост
Петровский пост завершается 11 июля. Если День Петра и Павла приходится на среду или пятницу (как в 2019 году), то в праздничный день пост еще действует, то есть нельзя употреблять в пищу мясные и молочные продукты, а также яйца. Разрешается горячая постная пища с растительным маслом, рыба и морепродукты, а также вино.
Народные обычаи, приметы и поговорки
На Руси святых Петра и Павла очень чтили, так что их имена даже сливались в одно слово — Петры-Павлы. Праздновать Петров день, или Петровки, начинали в ночь на 12 июля. Это была ночь розыгрышей и даже бесчинств, которые церковь и светские власти всячески порицали.
В народном календаре Петров день — это «макушка лета», жара, расцвет природы, сенокос, летние свадьбы, гуляния, купания, прыжки через костер и т. д.
Ночь накануне праздника и сам Петров день — это было время массовых гуляний молодежи с кострами, хороводами и менее невинными забавами, наподобие обмазывания дегтем ворот соседей, поджогов инвентаря и так далее.
В это время еще продолжались купальские забавы: девушки выбирали себе «суженого», вместе с которым купались, прыгали через костер, гуляли до рассвета... Считается, что на Петров день русалки и водяные так крепко спят на дне водоемов, что купаться можно безбоязненно.
На Руси Петру молились об исцелении от разных болезней, в том числе от безумия. Также Петра просили помочь в рыбной ловле (до встречи с Иисусом Петр был рыбаком). По этой же причине на Петров день принято готовить и есть рыбу.
На Петров день девушки по традиции умываются из трех ключей (родников) «петровой водичкой». Этот обряд считался незаменимым для привлечения здоровья, красоты и хорошего мужа.
Поговорки на Петров день:
— Петр-Павел день убавил.
— Петр лето начинает, а Илья (2 августа) — кончает.
— Петр — макушка лета, жди сорок жарких дней.
— Петр-Павел жару прибавил.
— Петровки холодные — год голодный.
— На Петров день — жара, на Рождество — мороз.
Что нельзя делать на Петров день
— Хотя на Петров день принято, как говорится, «женихаться», играть в этот день официальную свадьбу считается плохой приметой.
— В этот праздник не рекомендуется убирать в доме и во дворе, стирать и гладить белье, и вообще заниматься хозяйством.
— В Петров день под строгим запретим ругань, дурные мысли и уж тем более дурные поступки — апостол может сурово наказать.
— Согласно приметам, в этот день нельзя давать или брать взаймы деньги, а также какие-либо предметы и даже продукты.
— Также на Петров день стараются не ходить поодиночке в лес, поскольку, согласно поверью, звери в это время могут представлять серьезную опасность.
— В день Петра и Павла на Руси запрещалось есть овощи и фрукты нового урожая. Согласно примете, это могло привести к неурожаю и падежу скота в следующем году, поэтому лакомку-ослушника могли сурово наказать.
— И, конечно, в ночь на 12 июля запрещены бесчинства, против которых, напомним, выступает не только церковь, но и светские власти.