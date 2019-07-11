Зеленскому показали первую погибшую в Донбассе при его президентстве

Москва, 11 июля. Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков показал на видео первую мирную жительницу Донбасса, погибшую с момента вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины. Страшные кадры он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Сегодняшним обстрелом ВСУ новый президент Украины Владимир Зеленский открыл свой личный «черный список» убитых мирных жителей Донбасса», – написал журналист.

Сладков считает, что шестой президент Украины более жестокий, нежели его предшественник Петр Порошенко. По словам военкора, за сутки Вооруженные силы Украины выпустили по территории Донбасса свыше 300 снарядов. В результате атаки погибла женщина, ее ранили в область сердца, 20 домов при этом разрушены.

«Владимир Зеленский, на этих кадрах – первый убитый при вашем президентстве житель Донбасса», – обратился Сладков к президенту.

Обстрел произошел после требования главы Украины усилить активность киевских силовиков в зоне конфликта. Накануне Зеленский потребовал от Генштаба «жестко реагировать» на обстрелы в Донбассе.

Член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич призвал президента Украины либо остановить продолжающуюся в стране гражданскую войну, либо признать, что он не способен это сделать.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской Народных Республик военную кампанию. Случилось это после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования гражданского конфликта на юго-востоке Украины на регулярной основе обсуждается контактной группой в Минске, где с сентября 2014 года было принято несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта. Однако украинская сторона продолжает нарушать минские соглашения.

Зеленский в ходе предвыборной кампании не раз обещал восстановить мир в Донбассе, однако после инаугурации его риторика кардинально изменилась. Политик заявлял, что прекращения огня он намерен добиваться на дипломатическом уровне. Однако каких-либо конкретных шагов со вступления его на высший административный пост страны 20 мая так и не произошло.