Генпрокуратура Украины пригрозила ответственностью за показ фильма Стоуна

Киев, 11 июля. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пригрозил привлечь к ответственности телеканал «112. Украина» за показ фильма американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину».

Телеканал «112. Украина», владельцем которого является Виктор Медведчук, анонсировал показ картины об Украине в пятницу. Стоун и украинский журналист Игорь Лопатенок в фильме рассказали подробности кризиса на Украине. Создатели фильма взяли эксклюзивное интервью у президента России Владимира Путина.

«Заявляю прямо: за любые попытки, прошлые (телемост) и будущие – демонстрацию российского пропагандистского фильма, который рекламируется на канале Медведчука, будет ответственность», — заявил Луценко в видеообращении, которое опубликовано в Facebook.

Ранее Генпрокуратура Украины также завела уголовное дело из-за намерения телеканала NewsOne провести телемост с российским каналом «Россия 1» под названием «Надо поговорить». Идея вызвала возмущение украинских властей. После того, как в адрес сотрудников украинского NewsOne посыпались угрозы физической расправы, а у здания телекомпании развернулись протестные акции. Руководство канала сообщило, что телемост состоится на российском телевидении.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ситуацию с отменой телемоста, заявил, что никому не позволит монополизировать телевизионное пространство в стране. Он пообещал, что этот вопрос будет урегулирован на законодательном уровне после выборов в Раду.