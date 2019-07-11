Сенатор рассказал, как зависть вынуждает генералов США обвинять Россию в ядерной угрозе

Сенатор Владимир Джабаров заявил, что американские военные завидуют ядерным успехам России, поэтому и обвиняют ее в агрессии.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков на слушаниях в Госдуме сообщил, что утверждения американских военных о возможном ядерном ударе России по США — нереалистичные сценарии, которых нет в военной доктрине РФ.

«Высокопоставленные американские военные позволяют себе рассуждать даже о каком-то гипотетическом реагировании со стороны США на возможное нанесение Россией ограниченного ядерного удара, в том числе по американской территории, с применением средств малой мощности», — сказал дипломат.

Рябков также добавил, что сценарий ядерной атаки России на США абсолютно нереалистичен и «остается только гадать, откуда представители Пентагона их берут и зачем озвучивают». Весь курс действий Соединенных Штатов строится на том, что Москве приписывается концепция «эскалации для деэскалации», в которой она использует ядерное оружие для победы в неядерном конфликте. Однако это не имеет ничего общего в реальной военной доктриной Российской Федерации.

Сергея Рябкова поддержал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, который в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей напомнил, что «военная доктрина носит сугубо оборонительный характер, о чем неоднократно заявлял верховный главнокомандующий России».

«Россия никогда не станет агрессором и не будет первой на кого-то нападать, мы можем только ответить на агрессивные действия против нашей страны, причем ответ будет незамедлительным и беспощадным. А все разговоры об агрессии России связаны с тем, что американские генералы просто завидуют реальным успехам Москвы в области науки и вооружений, поэтому и нагнетают ситуацию. Они пытаются получить дополнительное финансирование, чтобы раздуть свой бюджет, который и так является, по сути, огромным», — утверждает сенатор.

Помимо сугубо экономического, заявления военного ведомства США носят также общественно-политический характер. Так, все сообщения об агрессии России, о возможности ядерного удара с ее стороны делаются для того, чтобы напугать западное общество.

«По мнению американских военных, западный человек должен чувствовать опасность со стороны Москвы, должна развиваться крайняя степень русофобии. Все это раскачивается западной прессой. Но никаких оснований для этого нет! Россия никогда не откажется от ядерного оружия, потому что наши военные силы несопоставимы с НАТО, нас меньше. Но при наличии ядерной составляющей мы гарантировано нанесем ответный удар и сможем защитить свою территорию, своих граждан. Поэтому на Западе это должны помнить», — заключил Джабаров.

Напомним, в 1987 году между Москвой и Вашингтоном был подписан Договор о нераспространении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Документ запрещал Соетскому Союзу и Соединенным Штатам производить, испытывать и размещать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности, а также обязывало ликвидировать соответствующие пусковые установки.

В настоящий момент Москва считает грубым нарушением ДРСМД со стороны Вашингтона развертывание в Румынии и Польше пусковых установок Mark 41, которые способны запускать крылатые ракеты Tomahawk, достигающие практически любой цели на территории европейской части России. США обвиняют Россию в сокрытии истинных возможностей 9М729 наземного комплекса «Искандер-М». По их мнению, данная ракета имеет дальность действия до 5500 километров.