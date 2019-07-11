IX Международный военно-морской салон открылся 10 июля в Санкт-Петербурге. Помимо прочих экспонатов салона, его организаторы анонсировали появление у причалов Морского вокзала и на прилегающей акватории целой эскадры.



Всего, согласно информации организаторов, на МВМС-2019 ожидается появление 17 кораблей, катеров и судов из состава Военно-Морского Флота и Пограничной службы ФСБ России, а также 20 катеров предприятий-участников салона.



Федеральное агентство новостей предлагает фоторепортаж, в котором показаны некоторые из участвующих в МВМС-2019 вымпелов.

