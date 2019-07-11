Рада снова отказалась отправить Климкина в отставку

Киев, 11 июля. Верховная рада Украины снова отказалась отправить министра иностранных дел страны Павла Климикина в отставку. Проект постановления поддержали только 160 парламентариев, однако для принятия решения необходимо минимум 226 голосов.

Онлайн-трансляцию вел официальный канал «Рада».

Ранее спикер Верховной рады Андрей Парубий сообщил, что комитет парламента по иностранным делам рекомендовал депутатам поддержать постановление об отставке главы МИД Украины Павла Климкина. Также было рекомендовано поддержать назначение Вадима Пристайко на должность министра иностранных дел.

Напомним, Климкин после победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины уже подавал в отставку, но Рада тогда отказалась ее принять.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал нынешнего главу МИД после ситуации с нотой российского министерства иностранных дел. Москва предложила Киеву использовать механизмы, которые позволят освободить моряков ВМСУ, арестованных по делу о нарушении госграниц РФ, не нарушая законодательство РФ. Однако Климкин заявил, что Украина не будет рассматривать предложенные Россией условия для освобождения украинских моряков.

Зеленский заявил, что узнает о действиях украинского МИД из Интернета и обратился премьер-министру страны Владимиру Гройсману с просьбой привлечь министра иностранных дел к дисциплинарной ответственности.