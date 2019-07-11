Toyota разработала кроссовер, который заменит Corolla в США

Москва, 11 июля. Японская автомобилестроительная компания Toyota прекращает выпуск модели Corolla на заводе в штате Алабама. На смену ей придет новый кроссовер.

Toyota на данный момент официально не презентовала новый автомобиль. СМИ считают, что это может быть компактный полноприводный кроссовер, который станет более функциональной альтернативой Toyotaa C-HR, предлагаемой на американском рынке только в переднеприводном исполнении.

По мнению автоэкспертов, в производство может быть запущен один из представленных ранее концепт-каров — FT-4X или FT-AC. Японский производитель уже признавался, что планирует перейти к их созданию.

Новинка будет создаваться на совместном предприятии Toyota и Mazda в американском городе Хантсвилл. Источники в Toyota поясняют, что решение о замене модели было принято в связи с современными требованиями рынка и растущим спросом на внедорожники, пишет «МИР24».

Ранее аналитическое агентство «Автостат» провело исследование автомобильного рынка в России, составив рейтинг кроссоверов, которые меньше всего обесценятся спустя три года после покупки. Как выяснилось, самым выгодным вложением является Toyota RAV4.