Назван единственный способ защитить свое жилье от мошенников из микрокредитных организаций

Практически любой человек может остаться без квартиры, став жертвой мошенников. А сегодня аферисты сосредоточились на тех, кто несколько лет назад взял микразайм под залог жилья и не вернул его в срок. Федеральное агентство новостей разбиралось, как не попасться на удочку таких мошенников и что делать тем, кто уже оказался в неприятной ситуации.

Россияне все чаще берут кредиты, утверждает статистика Объединенного кредитного бюро. Например, в феврале текущего года было выдано 2,76 млн новых кредитов общим объемом 644,45 млрд рублей. Количество выданных кредитов выросло на 7%, а объемы кредитования выросли на 16% по сравнению с февралем прошлого года, когда было выдано 2,59 млн кредитов на 553,70 млрд рублей.

Очень распространены ситуации, когда, получив отказ в банке на получение потребительского кредита, люди обращаются в микрофинансовые организации (МФО). Особенно это актуально, когда деньги нужны срочно. И если сумма небольшая, то проблем не возникает. А вот если требуется крупная сумма, к примеру, порядка миллиона рублей, то МФО соглашаются выдать займ, но уже под залог имеющейся недвижимости. Притом что в залог принимают и единственное имеющееся жилье.

Москвич Артем М. с женой оказались в сложной финансовой ситуации несколько лет назад и собирались взять микрозайм в 300 000 рублей, однако в конторе, предоставляющей микрофинансовые услуги, им навязали кредит в 1 500 000, уверив, что они будут платить меньшие проценты.

«Меня уволили, жена была беременна, плюс проблемы со здоровьем. В банке отказали из-за отсутствия работы, пришлось идти в микрокредитную контору. Меня уже смутило, что оформлять бумаги помогал человек с татуировками какого-то быдловатого вида. Мы составили договор купли-продажи, как гарантию того, что мы будем платить, причем отдельно составили договор о возможности выкупа квартиры обратно», — рассказал ФАН Артем.

Первое время семье удавалось выплачивать взносы в срок, однако затем из-за небольшой просрочки на пару дней долг вырос на 50 000 рублей. После этого просрочки платежей по кредиту стали регулярными.

«Мы просто попали в ловушку — за несколько дней просрочки долг вырастал на 1000%, и мы уже ничего не могли сделать. Причем был момент, когда нам не звонили коллекторы, и мы по глупости решили, что про нас забыли», — продолжает Артем.

Однако история закончилась грустно: МФО через суд предъявила права на квартиру должников и всю семья вместе с маленьким ребенком выселили на улицу.

Адвокаты рассказали ФАН, что в законодательстве на этот счет есть лазейка.

«Граждане подписывают договор, уверенные, что ничем не рискуют, потому что единственное жилье невозможно забрать на основании статьи 446 ГК РФ. Но ссылка на эту статью верна лишь наполовину. Если внимательно прочитать статью, то станет ясно, что нельзя обратить взыскание на единственное пригодное жилье. А далее следует — за исключением, «если оно является предметом ипотеки». Причем тут ипотека, скажете вы? Если займ был оформлен под залог недвижимости и состоялась его государственная регистрация, то такое жилье квалифицируется как ипотека. Соответственно, попадает под взыскание», — объяснил адвокат Виталий Ревзин.

Есть лазейка и в законодательстве, касающемся МФО, которая позволяет организациям выдавать «иные займы» (совсем не микро) под залог недвижимости.

Коварные схемы

В проекте «Народный антирейдер» рассказали, что схемы, по которым действуют мошенники, очень сложные, и не каждому даже финансово грамотному человеку легко их разгадать.

Схема первая: мошенник внедряется к владельцу квартиры в доверие, может дружить с ним месяцами, а затем предлагает организовать совместный бизнес и взять деньги на начальный капитал под залог квартиры у частных инвесторов (знакомых мошенника). Первое время жулики имитируют регулярные выплаты, затем у друга якобы возникают проблемы, и он пропадает. Собственник не может потянуть выплаты, и лишается жилья.

«Арестованная Олеся Сухарева из микрокредитной организации МСК совершала такие мошенничества с детдомовскими детьми, которые получали квартиры от государства. Втиралась в доверие, уговаривала открыть общий бизнес», — рассказал глава проекта Сергей Лобанов.

Схема вторая: мошенник выступает в качестве частного инвестора, выдает на руки часть займа наличными, а затем утверждает, что выплатит вторую часть после регистрации документов. На самом же деле он тянет время, потому что проценты уже начисляются, и можно подавать в суд о взыскании имущества.

«Квартира реализуется через фирму-посредника, продается ниже рыночной цены. Соответственно, человек остается еще и должен мошеннику», — отметил Сергей Лобанов.

Схема третья, по которой оказался пострадавшим герой нашей статьи Артем: мошенник, выдающий микрозайм, во время оформления микрокредита предложил взять больше денег и составить договор обратного выкупа квартиры, который на самом деле абсолютно бесполезен.

«Человека специально прощупывают на предмет его финансовой состоятельности и вносят в договор такие проценты, которые он не может потянуть наверняка, потому что уже изначально стоит цель — отобрать квартиру», — рассказал Сергей Лобанов.

Схема четвертая: так же, как и в предыдущих схемах, идет постепенное увеличение долга, однако затем человеку предлагают подписать документ о реструктуризации под залог квартиры и с выплатами в долларах. Если человек отказывается подписать новый договор — угрожают отнять квартиру. В результате ее все равно взыскивают по суду, но жертва мошенников остается еще и должна многомиллионные проценты.

«Известны случаи, когда отнимали две квартиры, заставляя собственника подписать документы под залог второй квартиры, чтобы якобы сохранить первую», — пояснил Лобанов.

Что делать

В пресс-службе Росреестра рассказали, что при любой сделке проверяют соответствие действующему законодательству формы и содержания документов, наличие прав у подготовившего документ лица или органа власти.

«При наличии у государственного регистратора прав сомнений в подлинности представленных документов он обязан приостановить регистрацию и принять меры, направленные на устранение возникших сомнений, в том числе направить запрос в орган либо лицу, подписавшим соответствующий документ. Если по результатам предпринятых мер регистратор выявляет подделку, он направляет информацию об этом в правоохранительные органы», — рассказали в Росреестре.

Росреестр рекомендует собственникам жилья, чтобы защитить свою недвижимость от мошеннических действий, подать заявление о невозможности проведения действий с их недвижимостью без их личного участия. При поступлении такого заявления в Росреестр вносится соответствующая запись в ЕГРН. Наличие такой записи в ЕГРН является основанием для возврата без рассмотрения заявления, представленного на государственную регистрацию прав на эту недвижимость другим лицом.

Адвокат Виталий Ревзин считает, что единственный способ избежать подобных ситуаций — заранее взвешивать свои возможности и не брать займы под залог недвижимости.

« Если же МФО переходит все допустимые границы, то необходимо подать жалобы в ЦБ РФ, Роспотребнадзор, НП «МИР», финансовому омбудсмену, в прокуратуру. Как показывает практика, не в полицию, поскольку полиция очень часто отказывает в возбуждении уголовных дел, а именно в прокуратуру. Ведь то, что делают МФО, пытаясь лишить вас жилья, называется мошенничеством», — посоветовал он.

Сергей Лобанов считает, что единственным способом борьбы с мошенниками из МФО может стать изменение законодательства, которое на данный момент позволяет им вести подобный «бизнес». По словам руководителя «Народного антирейдера», в истории с блокадницей, сумевшей в суде отстоять свою квартиру, которую у нее выманили мошенники, помогло освещение в СМИ.