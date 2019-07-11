Захарова рассказала, как Лондон стал распространителем фейков

Москва, 11 июля. Спикер МИД РФ Мария Захарова отреагировала на недопуск RT и Sputnik на конференцию по свободе СМИ в Лондоне, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
По ее мнению, все это — просто «история абсурда».
«Организаторы присвоили ей имя глобальной, но в итоге получилось, что вместо защитника свободных СМИ Лондон превратился в борца с неугодными ресурсами», — заметила она.
Захарова отметила, что британской стороне направили требование предоставить факты обвинения российских СМИ, связанные с якобы распространением недостоверных новостей.
«Официальный Лондон расписался в статусе распространителя фейков и клеветы. Если делаются такие заявления, необходимо предоставлять соответствующие доказательства, рассматриваем это как пропагандистскую атаку на российские СМИ», — подчеркнула она.
Кроме того, она пообещала, что российская сторона примет ответные меры.
«В этой связи британские СМИ, которые работают в России, должны быть готовы столкнуться с последствиями действий британского правительства», — сказала Захарова на брифинге.