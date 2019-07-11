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Захарова рассказала, как Лондон стал распространителем фейков

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Захарова рассказала, как Лондон стал распространителем фейков

Москва, 11 июля. Спикер МИД РФ Мария Захарова отреагировала на недопуск RT и Sputnik на конференцию по свободе СМИ в Лондоне, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По ее мнению, все это — просто «история абсурда».

«Организаторы присвоили ей имя глобальной, но в итоге получилось, что вместо защитника свободных СМИ Лондон превратился в борца с неугодными ресурсами», — заметила она.

Захарова отметила, что британской стороне направили требование предоставить факты обвинения российских СМИ, связанные с якобы распространением недостоверных новостей.

«Официальный Лондон расписался в статусе распространителя фейков и клеветы. Если делаются такие заявления, необходимо предоставлять соответствующие доказательства, рассматриваем это как пропагандистскую атаку на российские СМИ», — подчеркнула она.

Кроме того, она пообещала, что российская сторона примет ответные меры.

«В этой связи британские СМИ, которые работают в России, должны быть готовы столкнуться с последствиями действий британского правительства», — сказала Захарова на брифинге.

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