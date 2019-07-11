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Мощный циклон может вызвать в Сочи смерчи и сели

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Мощный циклон может вызвать в Сочи смерчи и сели

Сочи, 11 июля. Штормовое предупреждение объявлено в Сочи, сильный циклон принесет град, ливни, есть опасность схода селей и формирования смерчей, сообщили в администрации города.

11 и 12 июля в Сочи ожидается сильный ливень, ветер усилится до 23 градусов в секунду. Власти предупредили о повышении уровня воды в реках, возможно подтопление низменных территорий, пишет РИА Новости.

Погода сильно ухудшится в ночь на 12 июля. Все экстренные службы переведены в режим повышенной готовности. Напомним, что в конце июня в Красной поляне сошел сель. Стихия затопила насосную станцию, обслуживающую Олимпийскую деревню.

Ранее сообщалось о подтоплениях в Иркутской области, погибли 22 человека, пропали без вести 13 человек. По словам вице-премьера РФ Виталия Мутко, на восстановление пострадавшей инфраструктуры понадобится порядка 28 млрд рублей

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