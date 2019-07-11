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На Украине завели дело о теракте после обстрела грузовика в Донбассе

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На Украине завели дело о теракте после обстрела грузовика в Донбассе

Киев, 11 июля. Уголовное дело по статье «теракт» завели на Украине по факту обстрела военного автомобиля в Донецкой области, в результате которого погиб один человек, об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

«… осуществляется досудебное расследование уголовного производства по части 3 статьи 258 («террористический акт») Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что расследование проводится следственными органами Главного управления Национальной полиции в Донецкой области под руководством Волновахской прокуратуры.

Украинские силовики сообщили, что на подконтрольной Киеву территории Донецкой области недалеко от поселка Гранитное обстреляли военный автомобиль. В результате происшествия погиб один силовик, еще один человек получил ранения.

Сообщалось, что автомобиль двигался в составе колонны председателя Донецкой военно-гражданской администрации. Пресс-служба Минобороны Украины сообщила, что в автомобиль КРаЗ попала противотанковая управляемая ракета.

В Донецкой Народной Республике опровергли причастность ополчения к уничтожению автомобиля ВСУ. Заместитель начальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин в комментарии Федеральному агентству новостей сообщил, что Народная милиция ДНР не имеет отношения к данному инциденту. Басурин подчеркнул, что в этом районе уже давно сохраняется спокойная обстановка и отсутствие обстрелов.

С 2014 года на юго-востоке Украины продолжается гражданская война. Киев начал силовую операцию против жителей некоторых регионов Донбасса — нынешних ДНР и ЛНР — которые отказались признать новое руководство страны, пришедшее к власти в результате госпереворота.

Для урегулирования конфликта были приняты минские соглашения, которые определили шаги по деэскалации войны. Тем не менее подразделения ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по окраинам населенных пунктов республик Донбасса.

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