Красноярские волонтеры исполняют заветные мечты тяжелобольных детей

Несколько неравнодушных жителей Красноярска объединились в волонтерское движение «Мечтатели», чтобы помочь маломобильным и тяжелобольным детям воплотить в реальность их самые смелые мечты.

Движение «Мечтатели» изначально задумывалось как арт-проект. Несколько человек, объединенных общей художественной идеей, фотографировали детей с тяжелыми заболеваниями на фонах из их фантазий.

Так, одни ребятишки хотели стать супергероями, другие — персонажами сказок или диснеевских фильмов. Со временем, когда стало понятно, что фотосессия — это не предел мечтаний мальчиков и девочек, волонтеры решили делать для каждого ребенка нечто большее.

«В волонтерстве я, сколько себя помню. Всегда чувствовала желание протянуть руку помощи тем, кто нуждается, — поделилась с Федеральным агентством новостей руководитель волонтерского движения «Мечтатели», телеведущая Оксана Хикматулина.

— Изначально проект «Мечтатели» задумывался как арт-проект, мы фотографировали маломобильных ребятишек в мире их фантазий. В процессе мы прониклись их мечтами и стали искать волшебников. Людей, которые бы могли осуществить их несбыточные мечты. И теперь мы делаем репортажные фото о том, как сбываются реальные мечты».

По словам героини публикации, дети с инвалидностью выбраны не просто так, ведь именно им сложнее всего жить обычной жизнью в реалиях города. В Красноярске, как отмечает Хикматулина, не везде есть пандусы, да и не везде таких детей хотят видеть.

«Растущее поколение порой даже не знает, что есть инвалиды, потому что тем трудно выбраться из дома, их не увидеть на детских площадках — ведь многие живут в домах без лифтов. И, как показал наш опыт, зачастую детей-инвалидов растят матери-одиночки. И у многих непростое материальное положение. Кого, как не их, должно коснуться волшебство?» — задалась вопросом Оксана.

Чтобы не утонуть в бюрократии, волонтеры решили не создавать фонд, а по мере своих сил и возможностей исполнять мечты каждого малыша.

«За два года мы осчастливили около пятидесяти ребятишек, но если быть честной, то мы не считаем. Мы не делаем это для галочки, это чистая романтика, — подчеркнула собеседница ФАН. — Все желания наших детей чудесные и простые. Некоторые отличались масштабом и количеством задействованных волшебников».

Так, одной из самых ярких реализаций стала мечта мальчика, прикованного к инвалидной коляске, которого скалолаз-любитель Рамиль Сайфутдинов поднял на скалу Первый Столб с помощью спасателей и спецтехники. Это в принципе недоступно для людей с ограниченными возможностями, но юный мечтатель Толя Катцин увидел Красноярск с высоты Первого Столба — а это 80 метров.

Также воплотить в реальность свою мечту смог угасающий мальчишка из Дудинки с неизлечимым заболеванием — мышечной атрофией. Он смог собственными глазами увидеть Диснейленд благодаря меценату Константину Сенченко.

Или вот еще, семилетняя Даша Рыжакова на инвалидной коляске мечтала выступать на сцене Театра оперы и балеты им. Хворостовского. Благодаря «Мечтателям» она сейчас играет в инклюзивном спектакле этого театра и исполняет роль музы!

К слову, это главная роль, а постановка включена в постоянный репертуар культурного учреждения. Как подчеркнула Оксана Хикматулина, воплотить неординарную мечту юной жительницы Красноярска получилось благодаря столичному режиссеру Наталье Анастасьевой-Лайнер.

«Парень с гидроцефалией Дима Розинкин хотел научиться кататься на многоколесе, его волшебник — директор красноярского цирка Александр Рыжов — нашел такой цирковой артефакт в Нижнем Тагиле и повез мальчика туда, — продолжила собеседница ФАН. — Представляете, они преодолели тысячи километров ради Мечты! Но самое удивительное, что наш волшебник организовал приезд в Димину школу Александра Розенбаума! Певец поддержал мальчика, выступил на школьной битве хоров. У Димы из-за особенностей внешности не так много друзей, теперь среди них — Александр Розенбаум. И, заметьте, в Красноярске».

Сейчас небольшое волонтерское движение «Мечтателей» помогает юным жителям Красноярска и его края, однако в обозримом будущем волшебники планируют расширить горизонты своих возможностей и исполнять мечты детей из других городов.

«Глядя на проект «Мечтатели», можно подумать, что это огромная организация, но постоянных активистов сейчас не больше пяти человек. Спасибо большое куратору Евгении Яренских за постоянную поддержку проекта. Ведь, чтобы творить добрые дела, нужна энергия покруче, чем у атомной станции, и нескончаемый альтруизм, — отметила Хикматулина. — Мы планируем открыть резиденцию в Санкт-Петербурге. Посмотрим, как получится, «Мечтатели» — это дело добровольное, и зарплат у нас нет».

Несмотря на кажущуюся легкость в воплощении смелых фантазий детей, в работе волонтеров достаточно часто встречаются трудности, которые постоянно приходится разрешать. Однако чаще всего приходится не сражаться с препятствиями, а искать силы на продолжение своей деятельности и желание двигаться дальше, не останавливаясь на достигнутом.

«Не всегда я вижу реакцию на призыв о помощи в соцсетях. Руки не опускаются, но я расстраиваюсь... неужели есть дела поважнее, чем сделать чудо? Но это длится пару минут. Все у нас получается, и быстро! — продолжила Оксана. — На самом деле очень много добрых и отзывчивых людей. Красноярск — город волшебников, другие города наверняка тоже, надо только их спровоцировать, помочь им проявить себя».

К слову, помимо волонтерства, которое для Оксаны Хикматулиной стало образом жизни, героиня нашей публикации также успевает уделять внимание и основной работе — она телеведущая, продюсер собственных бьюти-реалити-проектов на YouTube «Битва стилистов», — а также вести блог в Instagram, снимать вайны, писать сценарии для кино и видеопродакшена, а еще быть мамой двух сыновей и супругой любимого мужа.

«Для моей семьи благотворительность — это естественный процесс. Это обычная часть нашей жизни, меня всегда поддерживают в этом вопросе. А муж нередко помогает финансово, — отметила собеседница ФАН. — Планы у нашего движения — исполнять мечты, радовать детей, начать работать в Петербурге.