В МИД РФ заявили, что действия Ирана находятся под полным контролем МАГАТЭ

Москва, 11 июля. Участники специальной сессии МАГАТЭ заявили, что увеличение уровня обогащения урана в Иране не представляет угрозы с точки зрения нераспространения ядерного оружия. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент ФАН.

Представитель МИД РФ напомнила, что 10 июля в Вене состоялась сессия Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в ходе которой обсуждался Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

«Со стороны МАГАТЭ было заявлено, что предпринятые иранской стороной шаги находится под строгим надзором агентства и не представляет угрозы с точки зрения нераспространения ядерного оружия», — пояснила Захарова.

Она также добавила, что действия Ирана находятся под полным контролем МАГАТЭ.

Напомним, политическое соглашение между Тегераном и Вашингтоном по иранской ядерной программе было подписано в 2015 году. Посредниками соглашения выступили Россия, Великобритания, Китай, Франция и Германия. Соглашение предполагало отмену экономических ограничений, которые были введены против Тегерана Совбезом ООН, США и странами Евросоюза. Взамен иранская сторона ограничила свои ядерные разработки.

В начале мая 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из СВПД. После выхода США из соглашения Тегеран в течение года пытался спасти СВПД, однако в начале мая 2019 года Иран объявил о поэтапном прекращении выполнения пунктов ядерной сделки с США. Первый шаг касался сокращения обязательств по ограничению запасов обогащенного урана и тяжелой воды. 7 июля Иран объявил о втором этапе сокращения обязательств по СВПД, увеличив уровень обогащения урана до 3,67%.