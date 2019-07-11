Как аномальная жара в Тунисе подрывает здоровье туристов и мины террористов

Врач высшей категории Лариса Алексеева рекомендовала воздержаться от поездок в Тунис из-за аномальной жары.

Ранее стало известно, что в Тунисе в последние две недели установилась аномальная для июля жара. Об этом на своих страницах в социальных сетях сообщают находящиеся в стране российские туристы и гиды.

«Погода сошла с ума, жара не собирается уходить. Дует сирокко (это сухой ветер в Северной Африке — Прим. ФАН), а это означает круглосуточный филиал ада на Земле. Сегодня машина показала +49 в тени, а +39 было в 9 утра. Обычно такая жара устанавливается в августе, но никак не в начале июля. Это ненормальная погода в это время года», — сообщает один из пользователей Instagram с ником Gid_v_tunise.

Комментируя ситуацию, врач высшей категории, терапевт и дерматолог Лариса Алексеева в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявила, что нехарактерная для июля жара может быть опасна для здоровья как находящихся на курортах Туниса, так и собирающихся в эту страну российских туристов.

«Необходимо понимать, что туристов ждет очень серьезный тепловой удар и обезвоживание. Тепловой удар, в свою очередь, может спровоцировать не только проблемы с сердечно-сосудистой системой, но и общий дискомфорт, обострение хронических заболеваний, заболеваний желудочно-кишечного тракта. Это удар по всему организму, тут очень сложно говорить о всех последствиях», — утверждает врач.

Кроме того, по словам собеседника ФАН, нещадно палящие солнце может также привести к серьезным ожогам кожи.

«Туристов также может ждать поход к дерматологу, так как у них будет явно нездоровый загар. Это будет даже не загар, а настоящие ожоги. Поэтому уже находящимся там туристам я бы рекомендовала соблюдать очень серьезные правила поведения на солнце, то есть вообще не выходить из номеров. Такая аномальная жара явно не будет полезна гипертоникам, всем туристам, страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой системы. И если молодые и здоровые могут еще выдержать такую погоду, то вот людям постарше, людям пенсионного возраста и особенно детям, я бы не рекомендовала ехать в Тунис. Опасно», — заключила Алексеева.

Отметим, среднемесячная температура в июле держится на уровне 30-33 градусов. Однако в 2019 году африканская страна удивляет: выходить на улицу становится некомфортно, нещадно палящее солнце вынуждает сидеть в номерах гостиниц, где с разбушевавшейся стихией не справляются даже кондиционеры.

Еще одна опасность аномальной жары кроется в том, что она вызывает детонацию противопехотных мин, ранее установленных действующими в стране террористическими ячейками. Так, местное издание Tunisie Numerique со ссылкой на источник в военном ведомстве страны сообщил, что за последние два дня в закрытой военной зоне горы Чаамби самопроизвольно взорвались несколько мин.

Информацию подтвердил официальный представитель Министерства обороны страны Мохамед Закри, который сообщил, что открытое пламя взрывов вызвало пожар в закрытой зоне: загорелась сухая трава и деревья, что, в свою очередь, вызвало подрыв еще примерно 40 мин.

Другими словами, военные Туниса даже не располагали информацией о том, что такие «подарки» были оставлены террористами. Это можно считать еще одним поводом для россиян повременить с покупкой билетов в эту страну, так как ничто не мешало исламистским радикалам свободно расставить мины и в туристической зоне.

Ранее президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси продлил чрезвычайное положение в стране на один месяц. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы африканского государства. Вообще, режим чрезвычайного положения в Тунисе действует с 2015 года. Он был введен после того, как на курорте Эль-Кантауи в провинции Сус произошел теракт, унесший жизни 40 человек. Атаке также подвергся Национальный музей Бардо в столице.