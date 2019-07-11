Apple Watch подслушивали разговоры владельцев

Москва, 11 июля. Американская компания Apple призналась, что приложение «Рация» в Apple Watch тайно прослушивало разговоры пользователей. Об этом сообщает портал TechCrunch.

Всем владельцам Apple Watch с операционной системой watchOS 5 было доступно приложение «Рация», которое, исходя из названия, действовало по такому же принципу: для передачи сообщения нужно было зажать кнопку и начать говорить. Оказалось, что все это время приложение из-за существующего бага прослушивало все разговоры юзеров. Компания Apple признала, что «Рация» добавляет уязвимости умным часам, и приняла решение отключить приложение до исправления ошибки.

«Несмотря на то, что нам неизвестно, злоупотребил ли кто-либо этой уязвимостью и какие специальные условия и предпосылки для этого необходимы, мы относимся к безопасности и приватности наших пользователей со всей ответственностью», — сообщили в пресс-службе компании Apple.

Отметим, что подобный случай уже происходил в устройствах Apple при групповых звонках по FaceTime. Все разговоры начинали прослушиваться еще до того, как собеседник примет звонок. Тогда компания достаточно быстро исправила ошибку.