Суд ЕС снял санкции с Януковича

Брюссель, 11 июля. Суд Евросоюза снял санкции с бывшего президента Украины Виктора Януковича. Сообщение об этом распространила пресс-служба организации.

В санкционный список Янукович попал 5 марта 2014 года. Помимо него ограничительные меры были введены и против членов его семьи. Причиной включения в черный список стало то, что в против Януковича и его родственников на Украине были возбуждены уголовные дела о хищениях и незаконном выводе госсредств.

Янукович обжаловал это решение. В 2015 году Совет Евросоюза изменил основания для сохранения в списке фамилий фигурантов. Большая часть из них осталась под ограничительными мерами как «лица, в отношении которых ведется уголовное преследование». При этом было сделано уточнение о мотивах такого преследования.

Напомним, на Украине против Януковича возбужден целый ряд уголовных дел. В январе этого года суд в Киеве признал его виновным в госизмене и заочно приговорил его к лишению свободы сроком 13 лет. Янукович свою вину категорически отрицает.