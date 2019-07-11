Захарова указала на безосновательность шведских обвинений в адрес России об агрессии

Москва, 11 июля. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова указала на безосновательность заявления Швеции о некой «российской агрессии» у ее границ, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Захарова отреагировала на обвинения в адрес России, которые озвучил главком ВВС Швеции. По его словам, Россия якобы нарушает воздушное пространство страны.

«Вопрос был о якобы агрессивных действиях России, — уточнила представитель МИД РФ. — Отметим, что на долю России приходится лишь каждое 15-е нарушение шведских границ. То есть до этого [кто-то] больше 10 раз нарушал шведскую границу. А в информационном поле получается, что это Россия. Подавляющее большинство нарушений на счету государств членов НАТО. И только в трех эпизодах упоминается Россия. Заявление главкома ВВС Швеции свидетельство безосновательности заявлений об агрессивном поведении России в регионе. Россия неоднократно подчеркивала готовность к диалогу по безопасности полетов со всеми заинтересованным партнерами».

В конце июня Минобороны РФ сообщило, что только за неделю разведку вдоль границ России провели 15 иностранных летательных аппаратов. Как уточнили в военном ведомстве, среди них были самолеты-разведчики ВВС США RC-135 и ВВС Швеции «Гольфстрим». 11 июня российский истребитель Су-27 перехватил иностранные самолеты у российских границ над Балтикой.