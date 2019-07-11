Пьяный начальник полиции Омска подрался с машинистом в московском метро

Москва, 11 июля. Начальник УМВД России по городу Омску, полковник полиции Алексей Меркушов подрался с машинистом московского метро. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Конфликт между начальником полиции Омска и машинистом столичной подземки произошел на станции метро «Каширская» вечером 10 июля.

«Между мужчинами завязалась драка. В результате сотрудник метрополитена был госпитализирован с сотрясением головного мозга и черепно-мозговой травмой», — сказал источник ТАСС.

По словам собеседника агентства, Алексея Меркушова задержала полиция. Сотрудники правоохранительных органов выявили у задержанного признаки алкогольного опьянения. При этом, по словам источника, от прохождения медицинского освидетельствования Меркушов отказался.

Как отметил источник, начальник омской полиции приехал в Москву, чтобы пройти переподготовку в Академии управления МВД РФ, и в момент конфликта он был слушателем учебного заведения. Сотрудник метро, который пострадал в драке, в тот день также был не при исполнении служебных обязанностей, так как у него был выходной.

Сообщается, что в пресс-службе Академии подтвердили факт происшествия с участием слушателя учебного заведения, однако подробности не рассказали. В вузе добавили, что по факту информации об инциденте проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются. Также в вузе сообщили, что данный слушатель Академии отчислен.