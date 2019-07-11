Зеленского призвали к прямому диалогу с Путиным

Киев, 11 июля. Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» призвала президента Украины Владимира Зеленского вступить в прямой диалог с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом говорится в заявлении политсилы, опубликованном на ее сайте.

Накануне глава политсовета партии Виктор Медведчук встретился с премьер-министром РФ и главой партии «Единая Россия» Дмитрием Медведевым в Москве. В ходе встречи украинская сторона подчеркнула, что межпартийный диалог является первым шагом на пути восстановления отношений двух стран.

Согласно заявлению партии, 70% граждан Украины убеждены, что шестой президент страны обязан проявить инициативу и провести переговоры с главой РФ.

«Мы требуем, чтобы президент Зеленский выполнил волю украинских граждан», — говорится в тексте обращения.

Члены партии убеждены, что именно диалог с Москвой станет отправной точкой не только в восстановлении отношений двух стран, но и в вопросе завершения гражданской войны на юго-востоке Украины.

Зеленский ранее выступил с предложением провести в Минске встречу с Путиным, на которой обсуждалась бы территориальная принадлежность Крыма и гражданский конфликт в Донбассе. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пообещал, что инициативу Зеленского рассмотрят в Кремле.

Президент России назвал интересным предложение Зеленского и подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом. Однако говорить о встрече можно только после формирования украинского правительства, подчеркнул он.

Напомним, вопрос урегулирования украинского кризиса регулярно обсуждается на различных площадках, одной из которых является так называемый «нормандский формат» (Россия, Франция, Германия, Украина). Однако договоренность о прекращении огня была заключена лишь в Минске при посредничестве РФ и ОБСЕ.

Отношения между Москвой и Киевом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе и вхождения Крыма в состав РФ. Украинские власти, не приняв решение Донецкой и Луганской Народных Республик, а также крымчан отделиться от государства, начали проводить политику «декоммунизации», стремясь, по оценкам экспертов, стереть историю своей страны и разорвать культурные связи между народами России и Украины.

Российская сторона, в свою очередь, неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы страна преодолела политический и экономический кризисы, в то время как Крым и вовсе стал российским регионом в результате народного референдума. В том числе нередко звучат обвинения в якобы вмешательстве России в дела Украины, а также в кибератаках и шпионаже, которые также не подкрепляются доказательствами.