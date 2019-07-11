В России ограничат ввоз терминалов спутниковой связи

Госдума приняла в первом чтении проект об ограничении ввоза в Россию терминалов подвижной спутниковой связи. Авторами инициативы выступили члены Совета Федерации, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Проект предлагает закрепить положение, предусматривающее возможность ввоза абонентских терминалов подвижной спутниковой службы и абонентских наземных станций, находящихся в движении и работающих в спутниковых системах, только операторами связи, имеющими лицензию на предоставление подобного рода услуг», — рассказала о законопроекте один из авторов Людмила Бокова.

По ее словам, инициатива позволит предотвратить возникновение угроз национальной безопасности, «обусловленных неконтролируемым ввозом абонентских терминалов и использованием зарубежных систем спутниковой связи и доступа в сеть Интернет на территории России».

«Использование спутниковых сетей связи, которые находятся под юрисдикцией иностранных государств, дает возможность предоставления на территории РФ услуг и доступа в сеть Интернет в обход систем оперативно-разыскных мероприятий и выхода внутрироссийского трафика за пределы национальной информационной инфраструктуры», — обратила внимание Бокова.

При этом она отметила, что доля иностранного спутникового оборудования на территории страны значительно выросла за последние годы.

«В настоящее время на территории России в сфере спутниковой связи работает 69 спутниковых систем, из них 49 — иностранные, что составляет на сегодняшний день 71%», — уточнила член Совета Федерации.

Таким образом, создается потенциальная возможность контроля российского информационного трафика зарубежными компаниями, считает автор законопроекта.

Бокова также напомнила, что в 2016 году была утверждена доктрина информационной безопасности, которая предполагает снижение зависимости от зарубежных информационных ресурсов и технологий или процесса импортозамещения.