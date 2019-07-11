Названа цена спортивного Jeep Grand Cherokee S-Limited в России

Москва, 11 июля. Американский автопроизводитель Jeep запустил продажу спортивной версии Grand Cherokee S-Limited на российском рынке. Сумма, которую придется заплатить автолюбителю за новый внедорожник, начинается от 3,8 миллионов рублей.

Спортивная модель Jeep Grand Cherokee S-Limited похожа на самые «заряженные» SRT-версии бампером, решеткой радиатора, расширителем колесных арок и порогами особой формы. От своей основной серии лимитированный внедорожник отличается, прежде всего, оснащением и дизайном интерьера.

Автомобиль имеет 20-дюймовые легкосплавные колесные диски, автоматическую восьмиступенчатую коробку передач. В зависимости от цены можно выбрать модель с 3-литровым двигателем V6, мощность которого доходит до 238 лошадиных сил, или с 5,7-литровым двигателем V8 мощностью до 352 сил. Оба варианта оснащены системой контроля «мертвых» зон, задним и передним парктрониками.

Внутри Grand Cherokee S-Limited получил оформленную в цвете Piano Black центральную консоль, кожаные сидения с функцией вентиляции и руль с подогревом, сообщают «Известия». В авто также есть информационно-развлекательная система Unconnect с 8,4-дюймовым сенсорным дисплеем, аудиокомплекс Alpine с сабвуфером на девять динамиков.

Отметим, что основная версия Grand Cherokee является самым продаваемым автомобилем марки Jeep. Ранее сообщалось, что эта модель также пользуется популярностью у угонщиков.