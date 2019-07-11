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Путин и Моралес выступили за начало переговоров по борьбе с химтерроризмом в Женеве

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Путин и Моралес выступили за начало переговоров по борьбе с химтерроризмом в Женеве

Москва, 11 июля. Борьба с химическим и биологическим терроризмом должна быть поднята на Конференции по разоружению в Женеве. Такое мнение выразили президент РФ Владимир Путин и глава Боливии Эво Моралес.

Лидеры стран в ходе переговоров в Кремле подтвердили необходимость запуска такого переговорного процесса. Об этом говорится в их совместном заявлении по итогам встречи в Москве.

Кроме того, президенты согласились продолжать координацию работы по проблематике химического разоружения в рамках Генассамблеи ООН, а также в рамках других международных форумов.

Ранее о реальных рисках распространения химтерроризма за пределы Ближнего Востока, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании СБ ООН. Министр указал на то, что среди экстремистов в Сирии и Ираке находится много террористов, которых прибыли туда из-за рубежа и обладают знаниями в создании такого вида оружия.

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