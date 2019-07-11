Голосовавший за РФ в ПАСЕ британский делегат ждет приглашения в Крым

Визит в Крым члена Палаты лордов парламента Великобритании Ричарда Балфа может состояться после соответствующего приглашения из Государственной думы, если российская сторона пожелает. Об этом сам британский парламентарий рассказал в интервью Федеральному агентству новостей.

«Я думаю, здесь было бы полезным приглашение из Госдумы — приехать и поговорить с российскими депутатами. А визит в Крым уже может состояться на основе этого, — заявил барон Балф. — Можно было бы сконцентрироваться на этом в будущем».

Представитель верхней палаты британского парламента посещал Крым еще до 2014 года в ходе своих неоднократных поездок на Украину в составе международных комиссий. По его словам, он уже тогда понял настроения жителей полуострова. Об этом Ричард Балф говорил и на слушаниях в Палате лордов, и в своих интервью СМИ.

Он и в дальнейшем не намерен отказываться от поездок в Крым, добавил пожизненный пэр Великобритании, и хотел бы сделать свой новый визит в республику максимально насыщенным и продуктивным.

«Я не из тех людей, которые говорят, что они отказываются ехать в Крым, — пояснил парламентарий. — Прямо сейчас у меня нет планов посетить полуостров, но я совсем не против такой идеи. Я просто жду подходящего приглашения (из Москвы. — Прим. ФАН) и соответствующей программы встреч, разумеется».

Ранее британский политик заявил ФАН, что Сергея и Юлию Скрипалей, скорее всего, вывезли из Великобритании в другую страну, где их след был потерян. Кроме того, он отметил поразительную вежливость членов российской делегации в ПАСЕ во время памятного обсуждения возвращения РФ в ассамблею. Лорд Ричард Балф оказался одним из двух британцев, поддержавших Россию во время голосования.

Республика Крым и Севастополь воссоединились с Российской Федерацией в марте 2014 года по итогам референдума среди жителей полуострова. Этот шаг поддержали свыше 95% участников волеизъявления.