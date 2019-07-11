«ВКонтакте» опровергла обвинения Навального о «связи» с Кремлем

Москва, 11 июля. Администрация социальной сети «ВКонтакте» раскритиковала ролик о связи с администрацией президента, который появился на YouTube-канале «Навальный-live». В соцсети все обвинения назвали ложью и привели контраргументы.

Ролик «Как «ВКонтакте» подружился с Кремлем» от сторонников блогера Алексея Навального появился в четверг, 10 июля. В видео рассказывается, что администрация соцсети якобы по первому запросу предоставляет данные личных переписок, блокирует публичные группы.

В ответ администрация соцсети разобрала каждый тезис команды Навального и дала опровержение. Например, сторонники блогера утверждают, что сотрудники ФСБ имеют доступ к переписке пользователей. В «ВК» ответили, что если доступ и предоставляется, то только по решению суда, а работники ФСБ могут видеть не всю историю, а лишь нужную часть.

«Только по решению суда можно получить доступ к информации из переписки, но ни в коем случае не доступ ко всем сообщениям», — отмечают в ВК.

На «Навальный-Live» уверяют, то соцсеть ничего не делает для защиты аккаунтов. На деле это не так — появилась возможность сделать страницу максимально приватной или вовсе «закрыть» аккаунт от остальных пользователей. Кроме того, как напоминают в «ВК», соцсеть скрыла списки репостов, поэтому правоохранительным органам сложнее выискивать мнимые нарушения.

«Мы многое сделали для защиты наших пользователей. Начиная от продуктовых изменений и заканчивая требованиями изменить сам закон», — подчеркнула администрация соцсети.

Отмечается также, что социальная сеть якобы «легко блокировала» «протестные» сообщества. Команда блогера приводит в пример группу «Чемодановка в огне», где обсуждались беспорядки в селе. На деле же сообщество закрыли из-за призывов к насилию.

«Берем охотничье оружие, топоры и ножи», — писали пользователи группы до блокировки.

Администрация отмечает, что «ВКонтакте» является самой крупной соцсетью в Европе с миллионом активных пользователей. Поэтому логично, что часть дел, связанных с экстремизмом, возбуждалась из-за постов в соцсети, охват которой почти равен населению России.

«ВКонтакте» обвинила команду Навального в манипуляции фактами и в распространении ложной информации. Блогер использовал популярнейшую соцсеть только ради самопиара, отметили в «ВК».