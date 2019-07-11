Сталкера из России задержали в Чернобыле

Чернобыль, 11 июля. Три сталкера из Британии и России были задержаны в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции. Об этом сообщили в пресс-службе управления Национальной полиции Украины в Киевской области.

По данным ведомства, двоих подданных Соединенного Королевства обнаружили в Припяти, россиянина же нашли в районе села Терехи.

«Все нарушители незаконно проникли в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма. Там сталкеры находились около суток», — говорится в сообщении.

В полиции подчеркнули, что в отношении правонарушителей составили административные протоколы. Сталкерам грозит штраф. Данные о нарушении граждан направили в Службу безопасности Украины и Госпогранслужбу.

Напомним, взрыв в четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел в апреле 1986 года, пишет Infox.ru. Вскоре после трагедии от лучевой болезни скончалось более 30 человек. О количестве погибших в последующие годы приводятся различные данные.

В районе аварии впоследствии была образована зона отчуждения, а население Чернобля и Припяти эвакуировали. Суммарный выброс радиоактивных материалов составил 50 миллионов кюри.

Накануне шестой украинский президент Владимир Зеленский подписал указ об открытии чернобыльской зоны отчуждения и создании «зеленого коридора» в нее для туристов.

В разговоре с Федеральным агентством новостей председатель Общероссийского союза общественных объединений «Союз Чернобыль» Вячеслав Гришин подчеркнул, что далеко не все осознают последствия чернобыльской катастрофы, не понимают, что происходит в 30-километрвоой зоне отчуждения, где находится хранилище радиоактивных отходов.