Роскомнадзор обязал «ВКонтакте» удалить из MDK оскорбляющую госсимволы РФ картинку

Москва, 11 июля. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ обязал социальную сеть «ВКонтакте» удалить в интернет-сообществе MDK комментарий, оскорбляющий государственные символы России. Об этом сообщил пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

По его словам, Роскомнадзору поступило требование от генеральной прокуратуры ограничить доступ к одному из комментариев в паблике MDK.

«Комментарий содержит непристойное изображение на фоне государственного флага России и надписи «Конституция РФ». Мы направили требование социальной сети «ВКонтакте» об удалении данного изображения, которое оскорбляет государственные символы Российской Федерации», — сказал Вадим Ампелонский в комментарии ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре совместно с МВД и Роскомнадзором проанализировать, как идет правоприменительная практика закона об оскорблении госсимволов, а также, при необходимости, принять меры по недопущению необоснованных штрафов или блокировок сайтов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что случаи неверной правоприменительной практики закона будут очень внимательно оцениваться.