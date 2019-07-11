Путин выразил надежду на скорейшее поступление продуктов из Боливии в Россию

Москва, 11 июля. Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что в ближайшее время продукты из Боливии начнут поступать в Россию, об этом глава государства заявил на встрече с президентом Боливии Эво Моралесом.

Путин отметил, что сотрудничество в области сельского хозяйства является одним из наиболее приоритетных и перспективных направлений в отношениях России и Боливии. Российский лидер сообщил, что в ходе встречи с Моралесом стороны договорились продолжать сотрудничество в этой сфере.

«Надеюсь, что в ближайшее время продукты сельского хозяйства Боливии, в том числе животноводческие продукты, мясо говядины, смогут поступать на российский рынок», — добавил президент РФ.

Глава государства отметил, что также появляются возможности для сотрудничества в области сельского хозяйства. Москва и Сукре наладили совместную работу ветеринарных служб, что облегчит поставки аграрной, животноводческой продукции. Путин напомнил, что в ближайшее время начнет работу российско-боливийское предприятие по производству сельхозудобрений.

Кроме того, в ходе встречи Путин и Моралес обсудили ситуацию в Венесуэле. Стороны поддержали позицию недопустимости вмешательства в дела страны. В ходе встречи российский лидер отметил, что крупные отечественные компании, такие как «Газпром», вкладывают значительные ресурсы в отрасли Боливии. Путин выразил надежду на то, что визит Моралеса будет способствовать дальнейшему развитию отношений Москвы и Сукре.