Захарова прокомментировала заявление Туска о распаде СССР

Москва, 11 июля. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление главы Европейского совета Дональда Туска о распаде СССР, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По мнению Туска, распад Советского Союза был не «самой крупной геополитической катастрофой века», а «счастливым событием для грузин, поляков, украинцев и всей центральной и восточной Европы». Захарова назвала это заявление очередным антироссийским выпадом.

Она напомнила о том, что крупнейшей катастрофой XX века распад СССР ранее назвал президент России Владимир Путин. Она отметила, что Туск представил «свое видение высказывания Путина», и объяснила, зачем он это сделал.

«Складывается впечатление, что Туск испытывает ощутимый дефицит общения с российской стороной, — предположила российский дипломат. — Он уже не первый раз начинает замочную полемику с президентом России, односторонний диалог. Именно со стороны ЕС было принято решение о заморозке основных каналов диалога, включая саммит РФ — ЕС. Туску следовало бы задуматься именно об этом».

Два года назад в интервью голливудскому режиссеру Оливеру Стоуну Путин отметил, что «после развала СССР 25 миллионов русских людей в течение одной ночи оказались за границей, и это действительно одна из крупнейших катастроф XX века». Туск изложил свое виденье распада Советского Союза во время визита в Грузию.