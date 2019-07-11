В ГД объяснили, почему РФ не будет реагировать на каждую выходку грузинских радикалов

Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин считает, что реагировать на каждый выпад грузинских радикалов в адрес России неправильно, и быстрого эффекта от санкций, какими бы суровыми они ни были, не будет.

По словам парламентария, национализм и русофобия — это болезнь, которая носит постоянный, хронический характер для Грузии.

«Эта болезнь связана с неверно заложенным путем к независимости Грузии, который был продемонстрирован в годы перестройки. Это уходит еще во времена Советского Союза, — объяснил Затулин в ходе своего выступления в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1», — Почему-то грузины себя убедили, что они единственные имеют право на самостоятельность и независимость, а все остальные должны просто быть статистами этого самоопределения. Это и привело к конфликтам с Южной Осетией и Абхазией, после которых нам рассказывают, что это якобы 20% грузинской территории, оккупированные Россией».

Депутат напомнил, что Абхазия и Южная Осетия — это на самом деле независимые, признанные Российской Федерацией республики.

«Там стоят наши военные по договору с властями республик, но исключительно потому, чтобы не повторился 2008 год, потому что Грузия отказывается от прямого диалога с ними. Так же, как Порошенко и Зеленский отказываются от прямого диалога с ДНР и ЛНР. Ничего хорошего из этого не происходит, естественно», — заметил Константин Затулин.

Он выразил сожаление, что грузинские власти и грузинская оппозиция едины в одном — они продолжают риторику об «оккупированных» территориях.