В ГД объяснили, почему РФ не будет реагировать на каждую выходку грузинских радикалов

Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин считает, что реагировать на каждый выпад грузинских радикалов в адрес России неправильно, и быстрого эффекта от санкций, какими бы суровыми они ни были, не будет.
По словам парламентария, национализм и русофобия — это болезнь, которая носит постоянный, хронический характер для Грузии.
«Эта болезнь связана с неверно заложенным путем к независимости Грузии, который был продемонстрирован в годы перестройки. Это уходит еще во времена Советского Союза, — объяснил Затулин в ходе своего выступления в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1», — Почему-то грузины себя убедили, что они единственные имеют право на самостоятельность и независимость, а все остальные должны просто быть статистами этого самоопределения. Это и привело к конфликтам с Южной Осетией и Абхазией, после которых нам рассказывают, что это якобы 20% грузинской территории, оккупированные Россией».
Депутат напомнил, что Абхазия и Южная Осетия — это на самом деле независимые, признанные Российской Федерацией республики.
«Там стоят наши военные по договору с властями республик, но исключительно потому, чтобы не повторился 2008 год, потому что Грузия отказывается от прямого диалога с ними. Так же, как Порошенко и Зеленский отказываются от прямого диалога с ДНР и ЛНР. Ничего хорошего из этого не происходит, естественно», — заметил Константин Затулин.
Он выразил сожаление, что грузинские власти и грузинская оппозиция едины в одном — они продолжают риторику об «оккупированных» территориях.
«На этой почве рождаются чудовища. А что касается санкций... Санкции нами введены. Мы, как известно, рекомендовали нашим туристам туда не ездить, прекратили авиасообщение с Грузией и приняли ряд других мер. Я считаю их достаточными. Извините — выскажусь по-дворовому, если на каждый финский нож мы будем реагировать криком «За Родину!» и подниматься в последнюю атаку, то это будет выглядеть смешным.
Каждый из нас сделал свое дело. Депутаты Госдумы продемонстрировали, что они заботятся об авторитете президента и видят в этом [в ругани в адрес президента РФ ведущего грузинского телеканала «Рустави 2»] оскорбление, и призвали правительство решить, какие еще могут быть наложены санкции. Президент Российской Федерации совершенно правильно, на мой взгляд, выступил и сказал, что слишком много чести из-за какого-то подонка наказывать целый народ, а тем более — запрещать переводы заработанных в России денег семьям, которые живут в Грузии.
Если вы хотите результат сегодня-завтра, его не будет, это слишком долгая и сложная история. Она продолжается 20 с лишним лет. Все это время росли русофобы, их финансировали», — полагает Затулин.