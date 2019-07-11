Главарь просаудовских боевиков в Сирии оказался под ударом ВКС РФ в Идлибе

На севере Латакии прошли ожесточенные столкновения между террористами и военнослужащими Сирийской арабской армии (САА). В ходе серии атак джихадистам удалось отбить поселение Аттира и две высоты на этом направлении, передает ANNA News. При этом обе стороны понесли потери, и боевики — даже более значительные. О других подробностях столкновений читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Сирийские военные источники обнародовали список из 11 военных, убитых террористами в результате внезапных вылазок в демилитаризованной зоне. Боевики из одной только «Исламской партии Туркестана» (запрещена в РФ) между тем признали гибель 17 радикалов.

Таким образом, несмотря на серьезные усилия джихадистов, результаты их попыток прорыва оказались достаточно скромными, а понесенный урон — большим. В данный момент, судя по всему, «Джебхат ан-Нусра»1 (деятельность запрещена в РФ) и другие связанные с ней бандгруппы начали перегруппировку в рамках подготовки к новому наступлению.

В связи с усилившейся активностью террористов российские ВКС продолжили бомбардировки укрепрайонов исламистов в этой местности. Удар, в частности, был нанесен по позициям боевиков недалеко от города Джиср Аш-Шугур на западе соседней провинции Идлиб.

In yesterday's clashes on the #Turkmen mountain, #Lattakia, #Syria, it is stated that Abdullah al- #Muhaysini who was one of the religious leaders of the Mujahideen, along with 4 Turkmen fighters, were martyred. #God Rest Them! (Photo taken from the clashes at AbuZuhur Airport) pic.twitter.com/91JdsxjVi4 — Jason Brandt (@JasonBr10193605) July 10, 2019

Как стало известно, под огнем также оказался одиозный главарь просаудовских боевиков Абдуллах аль-Мухайсини. Несколько его сопровождающих погибли, однако ему удалось выжить, несмотря на серьезные повреждения. Некоторое время о судьбе Мухайсини ничего не было известно, так что некоторые активисты, симпатизирующие боевикам, уже успели записать главаря в убитые. Однако так называемый «шейх» был вывезен, как предполагается, на север Хамы и уже там записал ролик, где сообщил, что жив и прочитал очередную псевдорелигиозную проповедь в духе радикального исламизма.

Как предполагают источники в СМИ, Мухайсини является не только своего рода «духовным лидером» для джихадистов, но и важной точкой канала поставок. «Шейх» является гражданином Саудовской Аравия, которая известна как один их главных спонсоров сирийских боевиков. Предполагается, что именно через Мухайсини проходят финансы и другие ресурсы, которые вливаются Эр-Риядом в идлибские группировки.

Военный эксперт, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин заметил в беседе с корреспондентом ФАН, что террористы крайне решительно настроены по отношению к сохранению Идлиба под своим контролем, поскольку это последний их крупный оплот в Сирии.

«В этом регионе сконцентрированы самые отъявленные террористы. Притом у них действуют принципы естественного отбора, поскольку ведется борьба за влияние внутри Идлиба. Так что правительственным войска приходится иметь дело с разъяренными радикалами, которые не готовы ни к каким договоренностям. В результате часть территории иногда переходит из рук в руки, это свидетельствует о по-настоящему жестком сопротивлении джихадистов. Естественно, что в таких условиях правительственным войскам помогают ВКС РФ. Без них решать задачи по ликвидации данного террористического анклава сирийская армия вряд ли бы смогла», — считает наш собеседник.

Российская авиация же демонстрирует высокую эффективность, и их точечные удары по ключевым пунктам управления джихадистских группировок могут сыграть решающую роль в процессе обрушения обороны террористов в Идлибе. Так, в конце прошлого месяца был ликвидирован почти весь командный состав «Джейш Аль-Иззы» в районе Аль-Латаминского выступа.

«ВКС РФ весьма профессионально ударяют по самым болевым точкам боевиков, прежде всего — по местам размещения главарей и главным командным пунктам террористических организаций. Очередной вылет, в результате которого удалось хотя бы частично вывести из строя такого важного члена бандгрупп, как Абдуллах аль-Мухайсини, может дать важный позитивный результат. Саудиты всегда поддерживали сирийские исламистские группировки, а уничтожение ключевых связующих фигур, конечно, осложняет поставки, что, в свою очередь, серьезно ослабляет боевиков. Чтобы победить террористов, безусловно, необходимо разорвать все их линии спонсирования, связывающие радикалов с кураторами извне», — заключил Андрей Кошкин.

1 Организация запрещена на территории РФ.