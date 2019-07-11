Лавров обсудит с главой МИД Германии ситуацию в Ливии и Сирии

Москва, 11 июля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 июля проведет встречу с главой МИД Германии Хайко Маасом, в ходе которой будет обсуждаться ситуация в Сирии и Ливии. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент ФАН.

По ее словам, 18 июля глава МИД РФ прибудет в Германию с рабочим визитом, где проведет встречу министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом. Дипломаты обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, а также обсудят сотрудничество между Москвой и Берлином. Кроме того, главы МИД России и Германии обсудят иранскую проблематику, а также ситуацию в Сирии и Ливии.

С 14 по 16 июля в Россию с рабочим визитом прибудет глава внешнеполитического ведомства Ямайки Камина Джонсон Смит. Это первый визит ямайского дипломата в Россию с 2000 года.

Кроме того, 16 июля под председательством Сергея Лаврова состоится заседание Делового совета при министерстве иностранных дел РФ, в ходе которого будет обсуждаться развитие экономических связей между Россией и странами Африки. Также в ходе заседания будет обсуждаться подготовка к экономическому форуму и саммиту Россия-Африка, который состоится в октябре 2019 года в Сочи.

С 16 по 18 июля в Москву с рабочим визитом прибудет глава МИД Кот-д’Ивуара Марсель Амон-Тано. 17 июля Сергей Лавров проведет встречу с главой МИД Кот-д’Ивуара. Дипломаты обсудят активизацию отношений между странами в политической, экономической и гуманитарной сферах.