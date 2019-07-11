Физики раскрыли секрет идеальных блинчиков

Москва, 11 июля. Физики из Новой Зеландии и Франции нашли способ поджаривания блинов с идеально плоской поверхностью.

Как сообщает Physical Review Fluids, физики составили уравнение движения теста и нашли траекторию, при которой блины получаются максимально однородные. Ученые пришли к выводу, что в процессе выпекания важную роль играют сила тяжести, положение стенок сковороды, а также температура ее дна, изменение вязкости и плотности теста и другие параметры.

Физики советуют при выпекании блинов придерживаться следующих правил: сначала тесто нужно налить в центр сковороды, затем наклонить сковороду на 10 градусов и дождаться, когда тесто достигнет бортики сковороды. Затем необходимо прокрутить сковороду, чтобы тесто сделало полный круг, а затем, уменьшив наклон до 0 градусов, вернуть сковороду в нормальное положение и дождаться готовности идеального блина.

Авторы статьи отмечают, что технологию можно использовать не только при приготовлении блинчиков. Схожий механизм используется при производстве тонких оболочек или покраске поверхностей, пишет «МИР24».

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