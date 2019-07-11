Журналист назвал Порошенко «консервой», которую вскроют в рамках уголовного дела

Бывшего президента Украины Петра Порошенко вызвали на допрос в Госбюро расследований Украины 17 июля, как сообщает издание «theБабель». Основанием для вызова стало заявление бывшего замглавы администрации Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова.

Андрей Портнов сообщил, что бывшего главу украинского государства допросят по делу о легализации преступных доходов на сумму 300 миллионов долларов при продаже завода «Кузня на Рыбальском».

Украинский журналист Юрий Кот, комментируя ситуацию Федеральному агентству новостей, признался, что лично знает Андрея Портнова, который ведет дело Порошенко.

«Очень уважаю этого юриста. Знаю, что он намерен довести начатое до конца. Думаю, что его действия были согласованы, прежде всего, с нынешней украинской властью в лице Зеленского и всех остальных. Я думаю, что после этого этапа, когда его пригласили для дачи показаний, будет следующий этап, обязательно состоится суд», — сообщил журналист.

Кот считает, что по совокупности ответственности Порошенко грозит тюремный срок от 15 до 30 лет.

«Он это понимал, поэтому так яростно сражался за власть, так яростно пытался остаться президентом. Он становится никем, он становится обычной «консервой», которую рано или поздно вскроют те, над кем он издевался все эти годы, те, кого он грабил, а грабил он весь наш украинский народ», — добавил эксперт.

Кот считает, что этот вызов инициирован в интересах государства Украины и всего украинского народа. Он высоко оценивает профессиональные качества Андрея Портнова как юриста в данном деле.

«Он доведет начатое до конца. Он не балабол, он реальный практик, профессионал серьезного уровня. Команда адвокатов и юристов, которая с ним работает, тоже очень серьезная. Они однозначно загонят Порошенко за решетку», — резюмировал Юрий Кот.

Бывший глава Украины ранее стал фигурантом нескольких уголовных дел: о злоупотреблении властью и служебным положением при распределении должностей в «Центрэнерго», о госизмене в связи с инцидентом в Керченском проливе, об узурпации судебной власти и незаконном завладении телеканалом «Прямой», а также о фальсификации документов при формировании депутатских фракций в 2016 году и незаконном назначении правительства.

Кроме того, экс-президента уже допрашивали по делу о гибели мирных граждан во время Евромайдана в 2014 году. Часть уголовных дел, в том числе о легализации преступных доходов, были возбуждены на основании заявлений Портнова.