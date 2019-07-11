Россия не видит адекватной реакции Киева на ситуацию в Донбассе, заявила Захарова

Москва, 11 июля. Ситуация на Украине в регионе Донбасса по-прежнему остается напряженной. Такое заявление сделала директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

Российский дипломат отметила, что в Донбассе по-прежнему наблюдаются значительные нарушения режима прекращения огня.

«Украинская сторона продолжает целенаправленно уничтожать инфраструктуру, мирных граждан. Мы не видим адекватной реакции со стороны официального Киева», — передает слова Захаровой корреспондент Федерального агентства новостей.

Также представитель МИД России обратила внимание на увеличение снайперского огня в Донбассе.

«Поддержку этому оказывают Канада и США, они осуществляют подготовку снайперов и предоставляют вооружение», — сообщила Захарова.

Кроме того, директор департамента информации и печати МИД РФ напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял о готовности пойти на все ради прекращения огня в Донбассе.

«Хотелось бы уточнить у руководителя Украины <...>, когда он планирует хотя бы начать выполнять свой предвыборный слоган: ради прекращения огня готов на все?» — сказала Захарова.

Российский дипломат добавила, что Владимиру Зеленскому уже пора «остепенить распоясавшихся военных».

«Судя по заявлениям, которые мы слышим из Киева, не все докладывают его офису», — подчеркнула Мария Захарова.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда в стране произошел государственный переворот. Донецкая и Луганская области не пожелали подчиняться новой власти и провозгласили себя независимыми республиками.

Внутриукраинский конфликт неоднократно пытались урегулировать на встречах в Минске. Несмотря на так называемые минские договоренности, которые обязывают прекратить огонь на Украине, представители ВСУ продолжают обстреливать ополченцев Донбасса. Ранее сообщалось, что под обстрел украинских силовиков попали сотрудники МЧС Донецкой Народной Республики, которые выехали на тушение пожара.