Верховная рада приняла закон о принудительной химической кастрации педофилов

Киев, 11 июля. Верховная рада Украины во время заседания в четверг приняла закон о химической кастрации педофилов и создании открытой базы, которая будет содержать информацию о лицах, совершивших сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних. Соответствующий вердикт поддержали 247 депутатов при минимуме в 226 голосов.

Документ должен подписать президент Украины, он вступит в силу через сутки после его подписания.

В пояснительной записке к документу указывается, что в течение последних нескольких месяцев на Украине произошли два случая с изнасилованием несовершеннолетних, в частности, в Бахмутском районе Донецкой области, когда в течение 12 месяцев отчим насиловал 13-летнюю девочку, и в апреле текущего в Мариуполе факт изнасилования 11-летнего ребенка три раза судимым за аналогичные преступления.

Пожизненный срок за преступления на сексуальной почве в отношении малолетних детей в украинском законодательстве не предусмотрены.

«Предложена химическая кастрация педофилов и насильников, которая применяется во многих европейских государствах и некоторых штатах Америки, а также ведение обязательного реестра этих лиц», — следует из пояснительной записки к документу.

Отмечается, что принудительная кастрация инъекционным методом не применяется к лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет и к лицам в возрасте свыше 65 лет.