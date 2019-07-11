Путин ответил на предложение Зеленского о встрече

Москва, 11 июля. Президент РФ Владимир Путин отреагировал на предложение главы Украины Владимира Зеленского о встрече с участием лидеров США, Британии, ФРГ и Франции.

«Это может быть интересно», — сказал Путин.

Президент также подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине.

«Но говорить о новой встрече можно только после формирования правительства в Киеве», — добавил он.

Напомним, предложение о встрече с Путиным в Минске Зеленский озвучил в своем видеобращение на странице в Facebook. Он отметил, что хотел бы обсудить с российским лидером две темы: ситуацию в Донбасе и крымский вопрос.

«Мы предлагаем поговорить, ведь надо же поговорить? Правда?» — сказал политик.

По его мнению, на саммите также должны присутствовать посредники в лице президента США Дональда Трампа, канцлера Германии Ангелы Меркель, британского премьер-министра Терезы Мэй и президента Франции Эммануэля Макрона.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко в тот же день заявил, что Минск готов организовать переговоры в таком формате.