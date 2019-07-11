Присутствие специалистов РФ в Венесуэле не меняет региональный баланс сил, сообщили в МИД

Москва, 11 июля. Нахождение российских специалистов в Венесуэле не меняет региональный баланс сил. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Она отметила, что Москва приветствует очередной раунд диалога между оппозицией и властью Боливарианской Республики при содействии правительства Норвегии.

«Только сами венесуэльцы могут прийти к урегулированию ситуации. Призываем не навязывать свою точку зрения, условия, ведущие к принятию определенных решений.

Ранее командующий Южным командованием США адмирал Крейг Фоллер заявил, что в Венесуэле якобы присутствуют «сотни» российских военнослужащих и военных подрядчиков, которые поддерживают президента Венесуэлы Николаса Мадуро и следят за работоспособностью российской техники.

«Из уст адмирала Фоллера звучат заявления о сотнях российских военных, якобы поддерживающих режим… Наше взаимодействие с Венесуэлой развивается в строгом соответствии с законодательством двух стран. Нахождение российских специалистов, не военнослужащих, на ее территории регулируется соответствующим межправительственным соглашением и не меняет региональный баланс сил. Так что повода для беспокойства у американских партнеров и непосредственно у товарища адмирала нет», — сказала Мария Захарова.

Она отметила: Москва убеждена, что необходимо решать гуманитарный вопрос в Венесуэле незамедлительно.

«Дети, которым нужны медикаменты, могут не дождаться решения политиков. Превыше оказания реальной помощи населению в США делают ставку на максимальную политизацию гуманитарных вопросов», — сказала Мария Захарова.

Напомним, зимой в Венесуэле начались акции протеста оппозиции. Оппозиционер Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности главы государства. Его тут же поддержали США, Канада, Израиль и ряд других государств. Россия, Китай, Куба, Мексика и другие страны выступили в поддержку легитимного главы Венесуэлы Николаса Мадуро. В Москве также заявили о недопустимости внешнего вмешательства во внутренние дела страны.