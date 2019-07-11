Россия с сожалением готовится «похоронить» ДРСМД

История почти 30-летней давности завершается: 2 августа окончательно прекращает свое действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) — соглашение между СССР и США 1987 года, один из символов окончания холодной войны прошлого века.

В четверг, 11 июля, на площадке Государственной думы РФ проводятся парламентские слушания на тему обеспечения стратегической стабильности, и почти каждый спикер из представителей парламента, МИД, Минобороны, научного сообщества с сожалением упоминает расторжение ДРСМД. Собрали главные тезисы в материале Федерального агентства новостей.

По Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности обе стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с определенным диапазоном действия, а также не производить, не испытывать и не развертывать их впредь.

В октябре прошлого года президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ДРСМД под предлогом того, что Москва не соблюдает свои обязательства. При этом доказать, в чем именно Россия нарушила соглашение, американская сторона так и не смогла, все обвинения остаются голословными.

Напомним, главным объектом претензий стала российская ракета 9М729, дальность которой, по мнению Вашингтона, и нарушает положения ДРСМД.

«Нам трудно судить, из чего выросли американские обвинения, — признается замминистра МИД РФ Сергей Рябков. — С учетом постоянных ссылок США на некие загадочные разведданные это может быть как услужливое исполнение политзаказа, так и ошибочные оценки — что не раз случалось ранее, о чем известно и что признавалось бывшими сотрудниками американских разведслужб. Подобные прецеденты известны и множатся. Но ничем не подкрепленные ссылки на закрытую информацию не могут служить серьезной основной для конструктивного диалога. Решать серьезные вопросы в области контроля вооружений так не получится».

Рябков добавил, что американцы не представили ни одного доказательства в пользу своих претензий, но сами при этом долгие годы уклонялись от предметного разбора всех накопившихся в рамках ДРСМД проблем.

«Наша озабоченность насчитывает два десятка лет, — сказал дипломат. — Но США не гнушаются искажением действительности и прямым подлогом, распространяя повсеместно дезинформацию. Заявляют, что Россия начала выдвигать собственные претензии только в ответ на вопросы к ракете 9М729».

На деле Россия поднимает вопрос о разработке Америкой ракет-мишеней с 1999 года, ударных беспилотников — с 2001 года, развертыванием пусковых установок Мк-41 под крылатые «Томагавки» — с 2014 года. К этому американскому вооружению у нас вопросов не меньше, чем у США к ракете 9М729.

Министерство обороны РФ в присутствии военных атташе и СМИ разных стран мира публично продемонстрировало спорную ракету и рассказало о ее характеристиках. Как неоднократно заявляли в военном ведомстве, Россия была готова предоставить американским представителям и более подробные характеристики оружия, чтобы снять вопросы.

Однако представители США не явились на открытую демонстрацию и не стали лично расспрашивать российских военных об особенностях ракеты 9М729.

3 июля президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о приостановке ДРСМД.