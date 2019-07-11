Москва, 11 июля. Действие международного права в Крыму подтверждено гармонией в духовной составляющей развития полуострова, заявила член Совета Федерации, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди. Об этом сообщила пресс-служба политика.

По мнению Ковитиди, вопросы государственного суверенитета напрямую связаны с понятием «духовная безопасность». Во время выступления на заседании Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Ковитиди подчеркнула, что духовная безопасность — это часть общего суверенитета государства. Она напомнила, что Крым с 2014 года, когда вступил в состав РФ, неукоснительно соблюдает нормы международного права. На полуострове сохранились приходы Украинской православной церкви Московского патриархата. Ковитиди заявила, что в Крыму за пять лет не закрыли ни одного храма УПЦ.

«Это является ярким подтверждением того, что светская власть в Крыму не вмешивается в духовную жизнь многоконфессионального населения Республики», — подчеркнула сенатор.

Она напомнила, что Крым можно считать «колыбелью православия», так как на полуострове был крещен князь Владимир, в первом веке проповедовал апостол Андрей Первозванный.

«Более миллиона верующих Крымской митрополии Украинской православной церкви Москоского патриархата свободно реализуют свои права на свободу вероисповедания в крымских храмах», — добавила она.

Ковитиди указала на то, что тем временем на самой Украине происходит массовый захват и уничтожение православных храмов.

Крым вошел в состав РФ после проведенного в марте 2014 года на территории полуострова референдума. За воссоединение с Россией проголосовали 95,6% избирателей Севастополя и 96,77% жителей Крыма. Власти полуострова провели плебисцит после произошедшего в Киеве в феврале 2014 года государственного переворота.

Украина продолжает считать Крым своей территорией, которую временно оккупировала РФ. В Москве неоднократно заявляли, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Он исключил возможность возврата Украине Крыма и Севастополя. Такого, как подчеркнул глава государства, не произойдет ни при каких обстоятельствах.

Европейские страны и США ввели против России ограничительные меры из-за включения полуострова в состав РФ. Совет Европейского союза в очередной раз продлил ограничительные меры в отношении Крыма и Севастополя до 23 июня 2019 года. Санкции со стороны Брюсселя продлевают запрет для граждан и компаний Европы по импорту различной продукции с территории полуострова. Кроме того, им также запрещается оказывать туристические услуги, инвестировать в экономику Крыма и экспортировать в Крым некоторые товары и технологии в сферах транспорта, телекоммуникаций и энергетики. При этом в ЕС нарастают антисанкционные настроения.

Ранее сообщалось, что на Украине сторонники так называемой «Православной церкви Украины» начали отбирать храмы у канонической церкви. Свои действия они оправдывали врученным константинопольским патриархом Варфоломеем I томосом об автокефалии непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата, которая была преобразована в ПЦУ.

Русская православная церковь не признает томос, поскольку решение об автокефалии может вынести только собор всех поместных православных церквей.