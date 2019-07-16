В российские аэропорты могут вернуться комнаты для курения

Москва, 16 июля. Госдума приняла в первом чтении проект о праве операторов авиаузлов организовать комнаты для курения. Автором инициативы выступил депутат Сергей Боярский, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Согласно документу, речь идет о специально выделенных изолированных помещениях, оборудованных системами вентиляции. При этом открыть их можно будет только в зонах, где находятся пассажиры, прошедшие предполетный контроль или следующие транзитом.

В беседе с корреспондентом ФАН инициативу оценил первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Федот Тумусов.

«Лично я категорически против. Так я проголосовал и на заседании комитета, и на заседании Госдумы», — заявил депутат.

При этом парламентарий отметил, что считает этот проект шагом назад.

«Мы так придем и к решению о том, что надо и в ресторанах разрешить курить», — пояснил заместитель руководителя фракции «Справедливой России».

В поддержку своего коллеги Боярского высказался депутат Сергей Вострецов.

«Речь идет лишь о наличии права организовывать такие комнаты. Если такого желания нет — никто заставлять не будет», — акцентировал внимание член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Он также добавил, что в случае принятия решения об открытии такой комнаты можно будет оградить некурящих от нарушителей.

«Эту мысль озвучивал и сам автор. Я его точку зрения поддерживаю. Нарушители создают неудобства для окружающих. Кроме того, никто не видит курящих — никакой пропаганды нет», — заключил парламентарий.

Сам Боярский в ходе заседания обратил внимание, что действующие штрафы не работают.

«Во-первых, они невелики. Во-вторых, доказать факт правонарушения очень сложно», — заявил депутат.

По его словам, несколько человек, которые нарушили запрет, «отравляют помещение туалета на несколько часов».

«Потому что оно не предназначено для курения, там нет соответствующей вентиляции. Таким образом, продукты горения табака, табачный дым вдыхают в том числе люди некурящие — дети, беременные женщины, те, кто не хочет пропахнуть дымом», — добавил он.

Боярский обратил внимание, что появление таких комнат не повлияет на цены на билеты, так как данной возможностью, скорее всего, воспользуются только крупные авиаузлы, для которых это несерьезные затраты.

«Никому не придет в голову повести ребенка с собой в курительную кабину, да и никто не заставляет находиться рядом с ней», — добавил он.

Кроме того, принятие таких мер, по мнению депутата, не популяризирует курение — «кабины можно сделать непрозрачными».