Путин и Моралес считают недопустимым вмешательство в дела Венесуэлы

Москва, 11 июля. Президент России Владимир Путин на встрече с коллегой из Боливии Эво Моралесом подчеркнул, что обе страны придерживаются позиции недопустимости вмешательства в дела Венесуэлы. С таким заявлением глава государства выступил на пресс-конференции по итогам переговоров с иностранным гостем.

«С российской стороны не раз подчеркивалось, что внешнее вмешательство в венесуэльские дела недопустимо. Такой же позиции придерживается и президент Моралес», — сказал президент.

Путин считает, что диалог властей Боливарианской Республики и оппозиции, который начался при содействии Норвегии, поможет найти решение кризиса в латиноамериканской стране.

Кроме того, президент РФ оценил успешное развитие отношений Москвы и Сукре, обратив внимание на хорошие перспективы в экономическом сотрудничестве. По его словам, объем товарооборота между двумя странами в первом квартале 2019 года увеличился в 2,5 раза.

Российский лидер отметил, что крупные отечественные компании, такие как «Газпром», вкладывают значительные ресурсы в отрасли Боливии. Путин выразил надежду на то, что визит Моралеса будет способствовать дальнейшему развитию отношений Москвы и Сукре.

Напомним, в Венесуэле 22 января начались акции протеста оппозиции, выступающей против законно избранного президента Николаса Мадуро. Уже на следующий день спикер парламента страны Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности главы государства. Его сразу же поддержали США, а затем и Канада, Израиль и ряд других государств.

В то время как Россия, а вместе с ней Китай, Куба, Мексика и другие страны заявили о поддержке действующего президента Мадуро. В Москве назвали происходящее в Венесуэле квазипереворотом и заявили о недопустимости внешнего вмешательства во внутренние дела латиноамериканской страны.

В своих попытках сменить власть в латиноамериканской стране Запад не раз прибегал к помощи СМИ, которые распространили череду ложных новостей, нацеленных на искажение реальной картины. Например, иностранные издания продвигали информацию о так называемом «золоте Мадуро», которое якобы вывозилось самолетами российской авиакомпании, а также фейк о мифической ЧВК «Вагнера», будто бы отправленной в Венесуэлу для поддержки президента Мадуро. Все материалы такого характера впоследствии были опровергнуты, в том числе и теми СМИ, что их запустили.