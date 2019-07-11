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Захарова назвала самую проблемную зону при урегулировании кризиса в Сирии

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Захарова самую проблемную зону при урегулировании кризиса в Сирии

Москва, 11 июля. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала самой проблемной в Сирии ситуацию в Идлибе, где продолжают действовать террористы, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В МИД РФ указали на продвижение в процессе запуска конституционного комитета Сирии. Захарова напомнила, что 5 июля глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров принял спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена. На встрече в Москве стороны выразили надежду, что созыв комитета будет ускорен.

Она отметила, что 7 июля состоялся визит ливанского министра в Дамаск, в ходе которого стороны обсудили проблемы международного сотрудничества.

«1–2 июля делегация сирийских депутатов приняла участие в форуме по развитию парламентаризма, — добавила Захарова, — делегаты пообщались с коллегами из арабских стран и Латинской Америки».

«Обстановка [в Сирии] сохраняет напряженный характер, — заметила при этом дипломат. — Наиболее сложная ситуация в зоне Идлиб, террористы обстреливали населенные пункты и позиции армии Сирии».

Захарова самую проблемную зону при урегулировании кризиса в Сирии

«На гуманитарном треке следим за ситуацией в лагере «Аль-Хауль», — продолжила Захарова.

Она подчеркнула, что катастрофическая ситуация в лагере для беженцев «Рукбан» перешла в состояние хронической. 

«Гуманитарные организации фиксируют падение интереса со стороны международного сообщества, — пояснила представитель МИД РФ. — Доноры направили лишь 17% от общего количества запрашиваемых средств. Из «Рукбана» выехали 35% проживающих там беженцев».

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