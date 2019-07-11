Онищенко напомнил Яровой о советском опыте организации детского отдыха

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении качества и безопасности детского отдыха, автором документа является вице-спикер ГД Ирина Яровая. В обсуждении проекта закона принял участие первый заместитель комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко, который поделился своими размышлениями на эту тему в авторской колонке для Федерального агентства новостей.

Будем помнить о бесценном советском опыте. Колонка Геннадия Онищенко

На пленарном заседании Госдумы рассматривался проект закона о необходимости законодательно оформить и нормировать создание комиссий по подготовке и проведению детского отдыха. Дело важное и своевременное, однако авторы законопроекта пытались представить свою инициативу как что-то, чего раньше в нашей стране якобы не было, и сегодня делается впервые. На самом деле это не так, и считаю недопустимым умалять огромный опыт, накопленный в этой области в советское время.

Начиная с 1925 года — с создания в нашей стране детского лагеря «Артек», и даже раньше — с появления в послереволюционные годы организованного детского отдыха — такие комиссии в той или иной форме уже существовали. Эти структуры имели огромный опыт и вес, поскольку занимались комплексной организацией детского отдыха, включая подготовку и эксплуатацию сезонных лагерей, обучение персонала, питание, медицинское обслуживание и так далее.

Выступая на заседании, я об этом напомнил, подчеркнув, что я категорически не согласен с теми, кто говорит, что все это у нас якобы будет впервые. Действительно, закон о детском отдыхе важный и нужный, он обобщает огромную многолетнюю практику, бесценный опыт в этой области, накопленный в нашей стране. Необходимость такого закона обусловлена тем, что у нас правовое государство, и все вопросы нужно оформлять не ведомственными актами, а законодательно.

Но создаваемые законом комиссии не должны быть подведомственными. В законе нужно обязательно прописать, что на федеральном уровне такие комиссии должны возглавляться как минимум вице-губернаторами. Создаваемые комиссии должны иметь законодательно оформленные полномочия по всем аспектам организации детского отдыха — от финансирования до контроля.

Напомню, в нашей стране примерно 16 миллионов детей школьного возраста. И, если мы говорим, что, например, нам удалось за лето оздоровить шесть миллионов детей, у нас нет оснований переполняться гордостью. Наоборот, мы должны задуматься, как это число увеличить.

Пока же ситуация обратная — количество детей, организованно отдыхающих за городом, уменьшается. Мы утешаем себя показателями по детскому отдыху в местах дневного пребывания, в основном при школах, хотя это скорее присмотр за детьми, а не полноценный детский отдых.

Отмечу еще один важный момент. В предложенном законопроекте не представлены важнейшие участники процесса организации детского отдыха — представители бизнеса. Это веление времени, что сегодня малый и средний бизнес все активнее занимается организацией как загородных детских лагерей, так и лагерей дневного пребывания. Поэтому представители бизнес-структур, занимающихся детским отдыхом, обязательно должны быть включены в создаваемые комиссии. При доработке закона все это должно быть учтено.

В заключение хочу посоветовать тем, кто узнал о детском отдыхе только в последние годы, быть сдержаннее в формулировках и не заявлять, что сегодня у нас в этой области якобы все делается впервые.

Да, мы впервые оформляем это законодательно. Но, отмечу, в 1990-е годы мы многое растеряли из результатов работы, которая проводилась в этой области в советское время. Поэтому сегодня нам нужно законодательно оформить бесценный советский опыт. Не надо выдавать за откровения сегодняшние инициативы в этой области, утверждая, что раньше у нас якобы ничего подобного не было. Это неправильно и несправедливо по отношению к поколениям педагогов, работников здравоохранения и культуры, которые долгие годы занимались всем этим в советское время.

Тем же, кто утверждает, что раньше якобы никаких комиссий по детскому отдыху не было, напомню следующее. В советское время в Российской Федерации такие комиссии создавались постановлением правительства РСФСР, а не каких-то ведомств. В субъектах аналогичные комиссии создавались на основании постановлений облисполкомов, и, поверьте, эти комиссии имели такие огромные полномочия, которые даже в самых смелых фантазиях не могут представить авторы рассматриваемого законопроекта, который они считают каким-то откровением. В советское время комиссии контролировали весь ход подготовки детского отдыха, и именно перед этими комиссиями отчитывались все, вплоть до председателей облисполкомов. И, если комиссия обнаруживала какие-то упущения, председатели облисполкомов нередко теряли должности.

Так что давайте будем помнить о бесценном советском опыте в этой области, пренебрегать им —безграмотно и безответственно по отношению к нашему прошлому.