Зеленский предложил люстрировать Порошенко и всех его топ-чиновников

Киев, 11 июля. Президент Украины Владимир Зеленский предложил люстрировать экс-главу государства Петра Порошенко и все высшее руководство, находившееся у власти с 2014 года.

«Нас обвиняют, что мы хотим отменить люстрацию. Чтобы все поняли, что мы не собираемся отменять люстрацию — мы предлагаем ее усилить», — сказал он в своем видеобращении в Facebook.

Зеленский признался, что у него «не хватает цензурных слов» после общения с чиновниками разных уровней.

«Они все одной масти. Им всем фиолетово!» — посетовал он.

Он напомнил, что чиновники позволяют себе прогулы, берут взятки и оскорбительным образом общаются с простыми украинцами. Таких госслужащих, по его словам, следовало бы одеть в закупленные ими же бракованные бронежилеты и отправить на передовую.

Однако можно начать с малого, а именно — «навсегда лишить их всех возможности управлять государством».

Согласно поправкам в закон «Об очищении власти», под люстрацию могут попасть не только Порошенко, но все члены Рады и правительства, генпрокурор, главы СБУ, СНБО, антимонопольного комитета, фискальной и таможенной службы, а также руководство оборонных предприятий Украины.