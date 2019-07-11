Пользователи пожаловались на сбои в работе оператора Yota

Москва, 11 июля. Российские пользователи пожаловались на проблемы в работе мобильного оператора Yota. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои в функционировании ресурсов.

Согласно представленным на сайте данным, проблемы в работе оператора начались в среду днем. В основном на неполадки пожаловались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, Уфы, Екатеринбурга и многих других городов России.

Так, 88% жалоб были связаны с проблемами подключения к Интернету. Еще 11% пользователей заявили, что у них не работает сайт.

Yota — российский оператор беспроводной связи, использующий технологию LTE.

На днях пользователи Google столкнулись с проблемами при авторизации и выполнении поиска. На сбои больше всего пожаловались жители Японии, США и стран Латинской Америки.

Ранее проблемы возникли в работе социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp. Как объяснил руководитель направления аутсорсинга вычислительных инфраструктур IT-компании «КРОК» Ренат Сайфутдинов, наиболее распространенными причинами сбоев в работе соцсетей являются проблемы с работоспособностью дата-центров, связанные, к примеру, с недостаточным резервированием или инженерными системами.

Он указал, что часто неполадки могут произойти из-за выхода оборудования из строя или программных сбоев. Виной могут быть, по его словам, вирусы и DDoS-атаки. Эксперт посоветовал использовать облачный сервис.